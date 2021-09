Kellmünz

Kellmünz setzt auf Gabionenwand, um den Hang am Haldenweg abzusichern

Herabfallendes Gestein und ausgeschwemmtes Erdreich führen an der Hangkante am Kellmünzer Haldenweg immer wieder zu gefährlichen Situationen - und zu Diskussionen.

Plus Ein Holzzaun hat nicht geholfen. Deshalb stellt der Bauamtsleiter dem Kellmünzer Marktrat andere Lösungen gegen Erdrutsche am Haldenweg vor.

Von Armin Schmid

Die Absicherung des Hangs am Haldenweg in Kellmünz ist schon mehrmals Thema im Kellmünzer Marktgemeinderat gewesen. Im Oktober 2019 wurde auch ein entsprechender Beschluss zur Sicherung des Bereichs mit baulichen Maßnahmen gefasst. Nachdem es dieses Jahr im Sommer im Nachgang zu starken Regenfällen wie berichtet zu einem Erdrutsch gekommen war, kommt nun wieder Bewegung in die Angelegenheit.

