Kellmünz: Kitagebühren steigen

Plus Der Kellmünzer Marktgemeinderat hebt die Gebührensätze für Krippenplätze an. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Kellmünzer Eltern müssen künftig deutlich mehr für die Betreuung ihrer Kinder bezahlen. Der Marktgemeinderat hat nun die Gebührensätze für Krippenplätze angehoben. Die Gebühren wurden dem Niveau der beiden anderen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft, Altenstadt und Osterberg, angepasst.

Der Betreuungs- und Personalaufwand hat sich verdoppelt

Letztlich ging es darum, den doppelt so hohen Betreuungs- und Personalaufwand von Krippenkindern gegenüber Kindergartenkindern ab drei Jahren bei der Höhe der Elternbeiträge zu berücksichtigen. Zudem soll die Gebührenerhöhung zu bedarfsgerechten Buchungszeiten führen. Bürgermeister Michael Obst führte an, dass die Deckungslücke pro Jahr und Kind derzeit bei rund 3500 Euro liegt. Das bedeutet laut Bürgermeister Obst: „Pro Stunde legt die Marktgemeinde fünf Euro pro Kind drauf.“ Klar sei, dass man Kostendeckung nicht erreichen werde, aber es ginge darum, die Eltern angemessen zu beteiligen. Die Ratsmitglieder sahen dies ähnlich. Das Ratsgremium sprach sich einstimmig für eine Gebührenerhöhung ab September 2020 aus.

Die Eltern wurden durch die Einführung eines Krippengeldes entlastet

Für eine Betreuungszeit im Bereich von drei bis vier Stunden müssen die Eltern nun 160 Euro aufbringen. Bislang waren es 120 Euro. Für Buchungszeiten bis zu neun Stunden werden künftig 210 Euro fällig (bislang 145 Euro). In diesem Zusammenhang erfolgte der Hinweis, dass die Eltern durch das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales durch die Einführung eines Krippengeldes entlastet wurden. Ein Zuschuss in Höhe von 100 Euro werde bei einer Einkommensgrenze von 60000 Euro direkt an die Eltern ausbezahlt.

