Kellmünz

vor 31 Min.

Neuer Imbiss: Jetzt gibt es syrische Spezialitäten in Kellmünz

Plus Als Firas Khaloof aus Syrien nach Kellmünz kam, beschloss er: "Hier bleibe ich immer". Jetzt hat er mit seiner Familie einen Imbisswagen in der Gemeinde eröffnet.

Von Zita Schmid

Kellmünz hat jetzt ein neues kulinarisches Angebot: Der "Kellmünzer Imbiss" öffnet an drei Tagen in der Woche im Ort. Sein Betreiber lebt seit fünf Jahren in der Gemeinde: Firas Khaloof aus Syrien hat damit in Kellmünz endgültig Fuß gefasst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

