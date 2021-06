Kellmünz

vor 50 Min.

Party in Kellmünz aufgelöst: Polizei äußert sich zu Hintergründen

Plus Auf einem angeblich unbewohnten Anwesen feiern mindestens 50 Personen eine Party - bis die Polizei kommt. Feiern hier immer wieder Wildfremde?

Von Michael Kroha

Sie versteckten sich in leer geräumten Schränken und rannten weg über die anliegenden Äcker: Die Polizei hat eine illegale Party in Kellmünz aufgelöst. Die Rede war von "filmreifen Szenen", die sich den Beamten boten, als sie vor Ort eintrafen. Mindestens 50 Gäste sollen gefeiert haben - in einem angeblich unbewohnten Anwesen und nicht zum ersten Mal. Wie ist das möglich? Die Polizei spricht jetzt über Hintergründe. In und rund um den Ort ist der Vorfall Gesprächsthema.

