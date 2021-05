Kellmünz

So lief die erste digitale Bürgerversammlung in Kellmünz

Plus Zum ersten Mal spricht der Kellmünzer Bürgermeister Michael Obst per Videokonferenz zu den Bürgern. Es geht um die neue Sporthalle, das Baugebiet Römerhöhe und die Dorferneuerung.

Von Armin Schmid

38 Bürger haben bei der ersten digitalen Bürgerversammlung in Kellmünz mitgemacht - deutlich weniger als bei den zurückliegenden Versammlungen, die noch in Präsenz stattfinden konnten. Trotzdem ist Bürgermeister Michael Obst zufrieden: "Für die erste digitale Bürgerversammlung ist es dennoch ein guter Anfang." Er gab einen Überblick darüber, was sich aktuell in der Gemeinde tut.

