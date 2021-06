Szenen wie im Film: Polizei beendet illegale Party in Kellmünz

In Kellmünz hat eine illegale Party mit mindestens 50 Personen stattgefunden. Als die Polizei eintrifft, sollen sich "filmreife Szenen" abgespielt haben.

Die Polizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag eine illegale Party mit mindestens 50 Gästen in Kellmünz beendet. Bei dem Einsatz sollen sich teilweise filmreife Szenen abgespielt haben.

Demnach sei die Illertisser Polizei zuerst gerufen worden, weil offenbar mehrere Pkw und Motorroller in auffälliger Art und Weise durch den Ort gefahren seien. Im Bereich der Arnold-Butzbach-Straße stellten die Polizisten nach eigenen Angaben dann eines der beschriebenen Autos in einer Hofeinfahrt fest. An dem Fahrzeug brannte noch das Licht, der Motor war jedoch abgestellt.

Bei Eintreffen der Polizei flüchten 40 Personen in alle Richtungen

Als die Beamten nach dem Rechten sahen, stellten sie auf dem Anwesen eine Party mit mindestens 50 Besuchern fest. Als die Menschen dort die Polizisten erkannten, sollen etwa 40 Personen in alle Richtungen geflüchtet sein, heißt es. Sie sollen in die angrenzenden Felder gerannt sein.

Zehn Verdächtige im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, die meisten aus dem Raum Ulm / Neu-Ulm, konnten nach Angaben der Polizei gestellt werden. Die derzeit gültigen Infektionsschutzregeln seien nicht annähernd eingehalten oder berücksichtigt worden.

Junge Männer und Frauen versteckten sich in leergeräumten Schränken

Den Beamten sollen sich teilweise filmreife Szenen geboten haben. So sollen sich die jungen Männer und Frauen in dem derzeit unbewohnten Anwesen auch in leergeräumten Schränken versteckt haben.

Einen Verantwortlichen für die Party konnte die Polizei zunächst nicht ausfindig machen. Die Ermittlungen würden andauern. Die Beamten beendeten das Treiben und erteilten Platzverweise. Das leerstehende Wohnanwesen sei entsprechend auch gesichert worden.

Partybesucher lassen ihre Handys zurück

Mehrere der unbekannten Partybesucher hätten laut Polizei ihre Wertsachen zurückgelassen. So wurden diverse Smartphones zur Eigentumssicherung in amtliche Verwahrung genommen. Die Eigentümer könnten diese aber gegen einen Nachweis bei der Polizeidienststelle in Illertissen abholen.

Eine Befragung in der näheren Umgebung zu der Örtlichkeit soll ergeben haben, dass es vermutlich nicht die erste Party dieser Art gewesen ist. Bislang wurden zehn Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: