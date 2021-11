Kellmünz

Überraschende Wende beim umstrittenen Baugebiet "Seefeld" in Kellmünz

Am geplanten Baugebiet Am Seefeld in Kellmünz stehen sich eine unfertige Bauleitplanung des Marktgemeinderats und ein Bauvorhaben des Grundstücksbesitzers des ehemaligen Kieswerks konkurrierend gegenüber.

Plus Nach drei Jahren Diskussion möchte der Bauherr in Kellmünz sein Projekt jetzt voranbringen. Der Gemeinderat ist grundsätzlich dafür - es gibt aber auch Kritik.

Von Armin Schmid

Für das geplante Baugebiet "Am Seefeld" in Kellmünz hat sich eine überraschende Wendung ergeben. Nachdem der Marktgemeinderat bislang keine abschließende Bauleitplanung auf den Weg bringen konnte, ergreift nun der Grundstücksbesitzer die Handlungsinitiative. Er hat jetzt seine Pläne geändert, wie in der Sitzung des Gemeinderats zu erfahren war.

