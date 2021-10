Unfallflucht: Sattelzug hinterlässt Schaden an Garten in Kellmünz

Die Polizei sucht wegen einer Unfallflucht in Kellmünz Zeugen. Es geht um einen Garten, in dem Schaden entstanden ist.

Wegen eines Gartens in Kellmünz, in dem ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro entstanden ist, bittet die Polizei um Hinweise. Laut deren Bericht geht es um eine Unfallflucht, die sich am Montag zwischen 12.45 und 13.45 Uhr im Bereich der Altwasserstraße ereignet haben dürfte.

Die Polizei vermutet, dass ein Lastwagen in Kellmünz den Schaden verursacht hat

Der Spurenlage zufolge hat ein Sattelzug oder ein Lastwagen an Haldenweg und Altwasserstraße rangiert. So wurden der Rasen, mehrere Rasenkantensteine und der Bordstein des Gartens in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen können sich bei der Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0, melden. (AZ)