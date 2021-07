Zusammenstoß in Kellmünz: Zwei Autofahrer bei Unfall verletzt

Plus Bei einem Unfall am Mittwochabend nahe Kellmünz sind zwei Fahrzeuge zerstört worden. Die Feuerwehr befreit einen eingeklemmten Mann aus seinem Fahrzeug.

Gute eineinhalb Stunden war die Staatsstraße 2031 am Mittwochabend bei Kellmünz wegen eines Verkehrsunfalls gesperrt. Zwei Autofahrer sind dabei verletzt worden.