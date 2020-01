vor 23 Min.

Kellmünz beschafft Ersatz für den Heiligen Nepomuk

Der Schutzpatron wachte bisher in Form einer Sandsteinstatue an der Illerbrücke bei Kellmünz. Nun soll sie ausgetauscht werden.

Von Armin Schmid

Die Originalfigur des Heiligen Johann Nepomuk wird künftig nicht mehr an der Kellmünzer Illerbrücke stehen. Vielmehr soll eine wetterbeständigere Kopie angefertigt werden, die den Platz der Originalfigur einnimmt.

Die denkmalgeschützte Sandsteinfigur stammt aus der Zeit um das Jahr 1750. Johannes Nepomuk war ein böhmischer Priester und Märtyrer. Er wurde 1729 heilig gesprochen und gilt als Brückenheiliger und Patron des Beichtgeheimnisses. Ihren Platz hatte die Statue in der Nähe der Bahnlinie Ulm-Kempten am Ostende der Illerbrücke. Im Zuge der Erneuerung der Rampenbrücke an der Illerbrücke wurde die denkmalgeschützte Figur abgebaut. Dabei wurden an der Statue erhebliche Schäden – Risse und Abplatzungen – festgestellt, die laut Bürgermeister Michael Obst auf einen früheren Sanierungsversuch zurückzuführen sind.

Der Sandstein-Nepomuk könnte ins Rathaus umziehen

Im Marktrat ging es letztlich um die Frage, ob die Originalfigur saniert oder ob eine wetterbeständige Kopie angefertigt werden sollte. Eine Kopie aus Granit würde laut Bürgermeister rund 15.000 Euro kosten. Der Bürgermeister meinte, dass die alte, witterungsanfällige Sandsteinfigur im Innenbereich aufgestellt werden könnte. Als möglichen Standort nannte er das Kellmünzer Rathaus. Die Kopie aus Granit hingegen könnte am ursprünglichen Platz an der Illlerbrücke oder unter Umständen auch im Innenbereich des neuen Kreisels der Brückenrampe aufgestellt werden.

Marktrat Manfred Funke schlug vor, die Originalfigur restaurieren zu lassen und unter einer wettergeschützten Konstruktion am bisherigen Standort an der Illerbrücke zu belassen. Zweifel kamen dahingehend auf, ob eine Restauration die günstigere Lösung wäre. Manche sprachen sich auch dafür aus, die Originalfigur nicht zu restaurieren, aber in einem wettergeschützten Gebäude aufzustellen. Am Ende fiel die Entscheidung mit sieben zu vier Stimmen gegen eine Sanierung der denkmalgeschützten Nepomuk-Figur aus dem 18. Jahrhundert und für eine Aufstellung im geschützten Innenbereich aus. Eine Kopie der Figur soll aus Granit angefertigt werden und den angestammten Platz an der Illerbrücke einnehmen.