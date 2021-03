11:11 Uhr

Kellmünz gerät durch Kita-Erweiterung unter Zeitdruck

Plus Die Marktgemeinde möchte Platz für die Betreuung schaffen und die Krippenkinder in der bisherigen Bücherei unterbringen. Doch dafür braucht es Fördermittel.

Von Armin Schmid

Die ins Auge gefasste Erweiterung der Kellmünzer Kindertagesstätte gerät unter Zeitdruck. Im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2021" können laut Bürgermeister Michael Obst entsprechende Förderanträge der Kommunen nur noch bis Ende Juni eingereicht werden. Wenn man das Sonderinvestitionsprogramm nutzen kann, seien 35 Prozent mehr Fördermittel möglich. Insgesamt wäre laut dem Bürgermeister eine Förderung für die Kita-Erweiterung im Bereich von 85 Prozent erreichbar.

Betreuungsplätze in Kellmünz: Der Bedarf steigt

Der Bedarf für Betreuungsplätze in der Kellmünzer Kindertagesstätte könnte in den nächsten Jahren ansteigen. Durch die anstehende Bebauung im Bereich Römerhöhe könnte sich diese Entwicklung noch schneller fortsetzen. Der Marktgemeinderat will daher bereits jetzt Optionen für eine Erweiterung der Betreuung prüfen. Bürgermeister Obst sagte, die Gemeinde sei von der Dynamik der aktuellen Entwicklung fast schon überrascht. Ab September werde die Kita voll ausgelastet sein. Eine neue Gruppe müsse also entstehen. Die Gemeinde denkt darüber nach, die Kinderkrippe in die jetzige Bücherei zu verlegen, um den frei werdenden Platz im Kita-Gebäude für eine weitere Regelgruppe zu nutzen.

Nur noch drei Monate hat die Gemeinde für die Kita-Planung Zeit

Zeitdruck entsteht nun durch die Antragsfrist für einen Teil der Fördermittel. Gemeinderat Christian Anders meinte, es dürfte schwierig werden, in drei Monaten eine komplette Planung für die Erweiterung auf die Beine zu stellen. Norbert Zucktriegel gab zu bedenken, dass zudem eine Unterbringung für die Bücherei geschaffen werden muss. Sollte die Kita-Erweiterung schneller realisiert werden als vorgesehen, sei dies eher schwierig.

Die Bausubstanz der Bücherei sei überraschend gut, so der Bürgermeister. Allerdings stamme das Gebäude, das schon zu früheren Zeiten als Kindergarten genutzt wurde, aus dem Jahr 1963. "Schon aufgrund dessen muss man von einer Kernsanierung ausgehen." Manfred Funke fand, die Gemeinde solle sich Zeit für eine genaue Planung nehmen. Ein Schnellschuss sei nicht zielführend. Auch Dominik Papst betonte, dass zuerst die Planung und Prüfung von Alternativen erarbeitet werden muss. Die Marktgemeinderäte stimmten dem Beschlussvorschlag, die Planung für den Umbau der Bücherei vorzuziehen und damit zu versuchen, das Sonderförderprogramm zu nutzen, mehrheitlich zu.

