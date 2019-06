vor 1 Min.

Kellmünz macht Platz für 26 neue Häuser

In diesem Gebiet in Kellmünz sollen 26 Häuser entstehen.

Der Marktrat hat den Bebauungsplan für das Baugebiet „Römerhöhe“ auf den Weg gebracht. Was geplant ist.

Von Armin Schmid

Der Marktrat hat den Bebauungsplan für das Baugebiet „Römerhöhe“ auf den Weg gebracht. Das Areal befindet sich recht zentral im Ort zwischen der Illertalstraße und der Römerstraße – es weist eine plateauartigen Hanglage mit Blick ins benachbarte Baden-Württemberg auf. Ziel ist laut Bürgermeister Michael Obst, kurz- und mittelfristig Wohnraumbedarf zu decken.

Gebaut wird auf die grüne Wiese: Ein Bereich von 2,45 Hektar soll überplant werden, entstehen könnten hier dann 26 Wohnhäuser. Die Zufahrt soll über die Römerstraße erfolgen – sie ist nicht unproblematisch. Planer Christian Wandinger erläuterte, dass die Zufahrt eine Steigung im Bereich von neun Prozent haben wird. Aufgrund des unebenen Geländes werden auch im Baugebiet Steigungen im Bereich von acht oder neun Prozent auftreten. „Da ist Musik drin“, sagte der Planer. Anders ließen sich die Höhenbereiche nicht überwinden. Bei stärkerem Regen könne es vor allem im südlichen Bereich zu „Hangwasser“ kommen. Um zu verhindern, dass Häuser und Grundstücke in Mitleidenschaft gezogen werden, müssten Mulden oder ein Damm vorgesehen werden.

Auch Geschoßwohnungsbauten sind im Kellmünzer Baugebiet vorgesehen

Planerin Simone Knupfer betonte, dass eine Waldabstandsgrenze einzuhalten ist. Dieser Grundstücksbereich dürfe nicht verkauft werden. Einen Teil davon könne man aber nutzen, um einen Fußweg anzulegen. Ziel sei es, die Häuser den Höhenlagen anzupassen. Knupfer empfahl, die Firstrichtung und die Dachform „Satteldach“ festzulegen.

Rat Gerhard Steur hielt dies für einen guten Vorschlag. Ein einheitliches Erscheinungsbild sei von Vorteil. Zweiter Bürgermeister Helmut Rider befürchtete, dass Ausnahmen beantragt werden. Die Räte einigten sich darauf, auch einzelne Walmdächer zuzulassen. Vorgesehen sind auch drei Geschoßwohnungsbauten, die jeweils acht Wohneinheiten haben dürfen.

