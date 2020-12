vor 48 Min.

Kellmünzer Musikverein benötigt mehr Geld für Bauprojekt

Plus Der Umbau des Probengebäudes der Musiker von Kellmünz wird teurer als gedacht. Die Gemeinde soll einspringen - aber nicht alle wollen das Projekt unterstützen.

Von Armin Schmid

Der Umbau des Musikerheims Kellmünz wird teurer als gedacht. Ein Thema, das nicht nur den Musikverein Kellmünz beschäftigt, sondern auch den Gemeinderat. Denn der Verein hat sich nun mit einem weiteren Zuschussantrag an die Gemeinde gewandt.

Anfangs war nur ein kleiner Umbau für das Musikerheim in Kellmünz angedacht

Nach dem Abriss der an den Probenraum angebauten alten Turnhalle soll das bestehende Gebäude saniert und instand gesetzt werden. Ursprünglich war ein kleinerer Umbau angedacht, für den der Marktrat bereits einen Zuschuss von 30.000 Euro bewilligt hat. Nun sollen weitere 32.000 Euro an Zuschussbedarf dazu kommen, insgesamt also 62.000 Euro. Ratsmitglied und Architekt Christian Anders erläuterte, dass die Bauherren anfangs nur eine neue Giebelseite hochziehen und sanitäre Anlagen einbauen wollten. Dann wäre das Gebäude nach dem Rückbau der Turnhalle wieder eigenständig nutzbar gewesen.

Mittlerweile habe sich gezeigt, dass auch eine energetische Sanierung mit Aufdachdämmung, neuen Fenstern und dem Einbau einer Lüftungsanlage erforderlich wären. Ein Carport soll ebenfalls gebaut werden. Die Kosten für die große Lösung belaufen sich laut Anders auf rund 160.000 Euro. Der Musikverein würde 25.000 Euro Eigenkapital mit einbringen.

Auch der Landkreis und Bezirk Schwaben fördern das Projekt in Kellmünz

Fördermittel kämen über den Landkreis (164.00 Euro) und den Bezirk Schwaben (37.000 Euro). Zudem sind Eigenleistungen im Gegenwert von 16.000 Euro eingeplant, auch Spenden gibt es. Für die übrig bleibende Finanzierungslücke von rund 62.000 Euro hatte der Musikverein nun über einen Zuschussantrag beim Marktgemeinderat angefragt.

Ratsmitglied Norbert Zucktriegel betonte, dass diese Summe weit über die sonst übliche Vereinsförderung in Höhe von zehn Prozent der Bausumme hinausgehe. Der Schützenverein beispielsweise habe beim Bau des Schützenheims auch keine höhere Förderung erhalten. Bürgermeister Michael Obst erläuterte, dass sich durch den vergrößerten Planungsumfang auch eine deutliche Kostensteigerung ergeben hat. Darüber hinaus stehe der Musikverein unter Zeitdruck. Fördermittel müssten noch in diesem Jahr beantragt werden.

Der Kellmünzer Gemeinderat diskutiert über die Förderung von Vereinen

Thomas Obermüller sprach vom falschen Zeitpunkt für die Antragstellung. Der Gemeinderat habe im Haushalt am Jahresende keinen Spielraum mehr und benötige die Haushaltsmittel dringend für geplante Ausgaben. Christian Kuhn bekräftigte, dass man endlich ein Gesamtkonzept für die Vereinsförderung erstellen sollte. Man sehe sich immer wieder mit der Frage der gerechten Zuschussbewilligung konfrontiert. Christian Saueressig sprach von einer „stolzen Summe“, die der Musikverein will. Das Gebäude habe keine gute Bausubstanz. Für eine Förderung noch dieses Jahr sei es zu spät.

Thomas Obermüller meinte, dass man zunächst den Nutzungsvertrag für die neue Halle fertigstellen sollte. Für ihn gehörten Zuschussantrag Musikerheim und Nutzungsoptionen des Musikvereins für die neue Halle zusammen. Der Gemeinderat vertagte den Zuschussantrag einstimmig. Der Musikverein soll detailliertere Unterlagen vorlegen und Einsparpotenziale prüfen.

