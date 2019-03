vor 5 Min.

Kellmünzer Ortsdurchfahrt wird wegen Sanierung gesperrt

Die Illertalstraße in Kellmünz ist gespickt mit Rissen und geflickten Schlaglöchern. Nun soll die Straße saniert werden. Das Staatliche Bauamt in Krumbach und die Gemeinde arbeiten dabei zusammen.

Im Zuge der Sanierung der Staatsstraße 1299, die als Ortsdurchfahrtsstraße durch Kellmünz führt, werden Autofahrer mit Einschränkungen rechnen müssen.

Im Zuge der Sanierung der Staatsstraße 1299, die als Ortsdurchfahrtsstraße durch Kellmünz führt, werden Autofahrer mit Einschränkungen rechnen müssen. Die Illertalstraße, also die Ortsdurchfahrt, wird ab Montag, 1. April, gesperrt sein. Das teilt die Gemeinde online mit. Die Baumaßnahme beginnt an der Illertalbrücke zwischen Kellmünz und Kleinkellmünz und endet rund 640 Meter weiter an der Einmündung der Illertalstraße in die Staatsstraße 2031. Fahrbahn und Gehwege werden ausgebaut sowie die Illertalbrücke saniert. (wir berichteten)

Die Umleitung führt ab Kellmünz über Filzingen, Altenstadt, Sinningen, Kirchberg an der Iller, Dettingen an der Iller und Kleinkellmünz. Auch für den Busverkehr ergeben sich Änderungen. Die Linie 251 aus Dettingen kommend kann den Bahnhof nicht mehr anfahren. Eine Ersatzhaltestelle wird am Sportplatz in Kleinkellmünz eingerichtet. Die Linien 712, 959 und 925 fahren den Bahnhof über den Rechbergring und die Staigstraße an. (fwo)

