Kellmünzer sollen sicherer über die Illertalstraße kommen

Was Kellmünz an der Illertalstraße plant

Von Armin Schmid

Mit der Neuordnung des Einfahrtsbereichs an der Römerstraße hat sich der Marktgemeinderat im Zuge des Ausbaus der Illertalstraße beziehungsweise der Staatsstraße 1299 befasst. Fußgänger und Radfahrer sollen eine zusätzliche Möglichkeit bekommen, die Straße in Richtung Schützenheim zu überqueren. Durch die Neugestaltung der Kreuzung soll zudem erreicht werden, dass ein- und ausfahrende Autos langsamer abbiegen.

Bürgermeister Michael Obst erläuterte, dass Kinder und langsame Fußgänger deutlich geordneter und sicherer über die flott befahrene Illertalstraße kommen würden. Ein weiterer Vorteil wäre, dass im Zuge des Ausbaus an der Staatsstraße keine zusätzlichen Kosten für die Optimierung der viel befahrenen Kreuzung entstehen würden. Der zweite Bürgermeister Helmut Rieder sagte, dass der Kreuzungsbereich mit Gehweg und Grünfläche auch schöner aussehe und die Fahrbahnverengung für mehr Verkehrssicherheit sorgen werde.

Diese Bedenken gibt es gegen das Projekt

Es wurden aber auch Bedenken gegenüber der Maßnahme laut. Marktrat Manfred Funke mahnte an, dass der Schulbus bei der Ausfahrt von der Römerstraße in die Illertalstraße auf die Gegenfahrbahn ausschwenken müsse. Dies könne gefährliche Verkehrssituationen hervorrufen. Funkes Bedenken fanden allerdings kein Gehör im Ratsgremium. Bürgermeister Obst ist der Meinung, dass der gesamte Verkehrsbereich an der Römerstraße langsamer, ruhiger und sicherer werde. Die Räte befürworteten die Änderung der Kreuzung an der Einmündung an der Illertalstraße in die Römerstraße einstimmig.

