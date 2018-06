26.06.2018

Kellmünzer warten auf Löschfahrzeug

24-mal mussten die Freiwilligen 2017 ausrücken

Die Feuerwehr Kellmünz hat ein arbeits- und einsatzreiches Jahr hinter sich. Dies berichtete der Kommandant Oliver Schimek während der Dienstversammlung im Feuerwehrgerätehaus. Insgesamt musste die Ortswehr zu 24 Einsätzen ausrücken.

Darunter waren beispielsweise vier Brandeinsätze. Insgesamt haben die Kellmünzer Feuerwehrmitglieder im vergangenen Jahr 281 Einsatzstunden abgeleistet. Mehrmals sei die Wehr nach Aussage von Kommandant Schimek auch überörtlich im Einsatz gewesen. Beispielsweise bei einer Personensuche in Tannheim, einem Brandeinsatz in der Memmingerstraße in Altenstadt oder wegen Gasgeruchs in Heimertingen. Der aktiven Wehr gehören derzeit 39 Löschkräfte an. Die Feuerwehrjugend besteht aus vier Mitgliedern.

Wie berichtet, wartet die Feuerwehr auf ein neues Fahrzeug. Dazu gab es während der Versammlung Neuigkeiten: Aus dem aktuellen Feuerwehrbedarfsplan geht hervor, dass für das derzeitige, in die Jahre gekommene Löschfahrzeug LF 8/6 eine Ersatzbeschaffung ansteht. Die Kellmünzer sollen ein Löschgruppenfahrzeug des Typs LF 10 bekommen. Bürgermeister Michael Obst sagte, die Stadt Augsburg nehme die Beschaffung von zehn derartigen Feuerwehrfahrzeugen in Angriff. Der Markt Kellmünz beteilige sich daran, eine Sammelausschreibung mit insgesamt elf Fahrzeugen habe bereits stattgefunden. Die Kosten wurden vom Bürgermeister auf rund 310000 Euro geschätzt.

Während der Versammlung wurde auch ein Laptop vonseiten der Marktgemeinde an die Feuerwehrler übergeben. Der Computer soll zu Ausbildungszwecken genutzt werden, hieß es. (sar)

Themen Folgen