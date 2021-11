Kempten

18:46 Uhr

Falschparker bekommen in der Region jetzt einen digitalen Strafzettel

Plus Mit einer App können Daten von Verkehrssündern schneller und einfacher übermittelt, aber auch von den Bürgern abgerufen werden. Warum Ignorieren nicht hilft.

Von Thomas Schwarz

So mancher Autofahrer hat in den vergangen Tagen eine weiße Karte mit einem sogenannten QR-Code an der Windschutzscheibe gefunden. Das war keine Werbung in der Vorweihnachtszeit und auch kein dubioser Auto-Interessent – sondern die Polizei. Sie setzt seit Kurzem im Bereich des Polizeipräsidiums (PP) Schwaben Süd/West, zu dem auch die Landkreise Neu-Ulm und Unterallgäu gehören, digitalisierte Strafzettel ein. Das Kärtchen bekommt, wer falsch parkt, bei einer Verkehrskontrolle als Raser erwischt wird oder eine andere Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehr begeht.

