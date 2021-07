Polizeivizepräsident Guido Limmer verlässt das Präsidium in Kempten.

Im Polizeipräsidium Schwaben Süd-West steht der nächste Wechsel an. Einsätze in Neu-Ulm bleiben für Limmer besonders in Erinnerung.

Anfang Juli wechselt Guido Limmer, Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, zurück zum Bayerischen Landeskriminalamt nach München, von wo aus er im November 2016 nach Kempten kam. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Als Polizeivizepräsident und ständiger Vertreter der Behördenleitung oblag Guido Limmer die Leitung der Abteilung Einsatz, zu der die Sachgebiete Organisation und Dienstbetrieb, Ordnungs- und Schutzaufgaben/Verkehr, Kriminalitätsbekämpfung, Einsatztechnik und Einsatzzentrale gehören. Sie stellen die "Einsatzschiene" im Präsidium Schwaben Süd/West dar.

Bombenentschärfung und Kokainfund in Neu-Ulm bleiben in Erinnerung

In seine Amtszeit fielen vielfältige Polizeieinsätze, darunter die jährlich wiederkehrende Ausrichtung der Vierschanzentournee oder des Ikarus-Festivals. Ein Höhepunkt war die Ausrichtung der Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Oberstdorf im Februar und März 2021. Größere Einsatzanlässe waren auch die Räumung der Neu-Ulmer Innenstadt im März 2018 zur Entschärfung einer Weltkriegsbombe oder die Explosion eines Einfamilienhauses in Rettenbach am Auerberg im Mai 2019. Aber auch spektakuläre Kriminalfälle fielen in seine Amtszeit. Als herausragende Verfahren sind die Tierschutzverstöße in Bad Grönenbach im Juli 2019 und der Fund von 500 Kilogramm Kokain in Neu-Ulm Ende 2019 zu nennen.

Polizeipräsidentin Claudia Strößner sagte zum Wechsel ihres Stellvertreters: "In die Amtszeit von Guido Limmer fallen viele Einsätze, die er mit großem Planungsgeschick betreute und die auch deshalb zum Erfolg wurden. Insbesondere bei den großen Kriminalfällen waren seine guten Verbindungen zum bayerischen Landeskriminalamt wichtig und hilfreich."

Besondere Herausforderungen habe auch die Corona-Pandemie mit sich gebracht. Neben den Aufgaben, denen sich die Polizei im Dienst am Bürger stellen musste, kamen auch noch die innerbehördlichen Anpassungen und Umstrukturierungen dazu. Es galt, das Polizeipräsidium mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestmöglich auf die geänderte Lage einzustellen und das Infektionsrisiko für die Beschäftigten zu minimieren. "Es waren für uns alle fordernde Wochen und Monate. Ich bin dankbar, dass sich die Polizei in unserem Schutzbereich bestmöglich auf die Pandemie eingestellt hat. Die Fähigkeit zur Koordination und Organisation von Guido Limmer war hierbei unabdingbar", so Claudia Strößner.

Sicherheit von Zweiradfahrern ist dem Polizei-Vize wichtig

Ein besonderes Anliegen war dem leidenschaftlichen Radfahrer Guido Limmer immer die Verkehrssicherheitsarbeit und dort speziell der Schutz der ungeschützten Verkehrsteilnehmer. Er wurde nicht müde, auf die besonderen Gefahren für nichtmotorisierte Zweiradfahrer hinzuweisen und für mehr Achtsamkeit füreinander im Straßenverkehr zu werben. Zuletzt begleitete Guido Limmer die Einführung der neuen Raduniformen im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. "Sein Herz schlägt für das Radfahren. Ich schätze hoch, wie sehr sich Guido Limmer in den vergangenen Jahren für die Verkehrssicherheit engagiert hat", äußerte sich die Polizeipräsidentin.

Claudia Strößner bedankte sich mit persönlichen Worten. "Ich habe Guido Limmer als eine Führungspersönlichkeit mit sehr hohem Sachverstand kennengelernt. Er verstand es, die großen Herausforderungen besonnen und zielsicher zu meistern. Dabei hat er jedoch nie menschliche Qualitäten außer Acht gelassen. Ich danke ihm daher sehr für die ausgezeichnete Zusammenarbeit."

Nachfolger von Guido Limmer und damit neuer Polizeivizepräsident beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West wird Dominikus Stadler, bisher im bayerischen Innenministerium im Einsatzsachgebiet der Polizei tätig und dort Vertreter des Inspekteurs der Polizei, Norbert Radmacher. (AZ)