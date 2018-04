vor 2 Min.

Kennzeichen: „NU“ ist Zeit für „ILL“

Seit fünf Jahren können die Illertisser wieder das „alte“ Kennzeichen an ihre Fahrzeuge schrauben. Und das wird immer beliebter´.

Von Jonathan Mayer

Ein Kennzeichen ist für viele Autofahrer etwas Persönliches: Manch einer versteckt in der Zahlenkombination den Geburtstag, ein anderer macht Wortspiele. Oft bedeutet die Buchstabenkombination vor allem aber eines: Identifikation mit dem Heimatort. Das war in Illertissen lange Zeit nicht mehr so. Denn nach der Gebietsreform 1972 war das hiesige Kennzeichen erst einmal weggefallen. 40 Jahre lang gab es „ILL“ nur noch in Erinnerungen – bis es 2013 nach einigen Debatten zurück kehrte.

Einer von denen, die ihr Illertisser Kennzeichen wohl besonders vermisst haben, war Josef Kränzle. Ihm sei die Wiedereinführung eine Herzensangelegenheit gewesen, sagt der Unternehmer und ehemalige Stadtrat heute. „Damals gab es viele, auch im Stadtrat, die gar nicht mehr wussten, dass wir mal ein eigener Landkreis waren.“ Umso mehr mache es ihn stolz, heute wieder „ILL“ auf dem Auto stehen zu haben. Auch die 40 Fahrzeuge seiner Firma tragen dieses Kennzeichen. „Wir wollen damit zeigen: Wir sind ,Made in Illertissen’ und wir sind stolz auf unsere Heimat.“ Kränzle weiß noch genau, wie die Wiedereinführung ablief: „Der Landrat hat die Entscheidung damals dem Kreistag überlassen. Da wurde das Ganze dann viel diskutiert.“ Am Ende stimmte eine knappe Mehrheit für die Wiedereinführung. 33 Kreisräte waren bei der Abstimmung im Jahr 2013 für die Wiedereinführung, 28 waren dagegen.

Zuvor hatte der Bundesrat grünes Licht für die Wiedereinführung der Regionalkennzeichen gegeben. In Bayern überließ die Landesregierung die Entscheidung den Landkreisen. So kam es zurück zum „ILL“ – es ist das einzige Regionalkennzeichen im Kreis.

Beliebt ist das neue alte Kennzeichen auf jeden Fall: 9870 Fahrzeuge mit dem „ILL“-Kennzeichen sind laut Landratsamt mittlerweile unterwegs. Wie die Leiterin der Zulassungsstelle, Andrea Kocev, sagt, sind es vor allem die Illertisser selbst, die die Initialen ihrer Heimatstadt auf dem Nummernschild tragen wollen. Im nördlichen Landkreis und in der Stadt Neu-Ulm sei die Nachfrage nach solchen Schildern hingegen sehr gering.

Als die Signatur 2013 wieder eingeführt wurden, gab es in den Zulassungsstellen in Illertissen und Neu-Ulm sogar einen „Offenen Samstag“, an dem Autofahrer ihr Neu-Ulmer Kennzeichen gegen das Illertisser Kennzeichen eintauschen konnten. So wollte man dem großen Andrang Herr werden. In der Außenstelle in Illertissen war das wohl auch nötig: Laut Kocev hätten am „Offenen Samstag“ 2013 viele Illertisser bis zu 75 Minuten warten müssen, bis sie ihr neues Schild in Händen halten konnten.

Bis heute wächst das Interesse an den Illertisser Schildern. Das zeigen die Zahlen der Zulassungsstelle für die vergangenen fünf Jahre. Im Jahr 2017 kamen 2824 neue „ILL“-Kennzeichen hinzu – das sind mehr als in jedem anderen Jahr zuvor. Auch für 2018 gibt es bereits die ersten Zahlen: In den ersten drei Monaten haben 918 Autofahrer ein Kennzeichen mit dieser Signatur abgeholt.

Ähnlich wie in anderen Städten sind auch in Illertissen Wortspiele beliebt: Wie Amtsleiterin Kocev sagt, ist die beliebteste Kombination „ILL – ER“, also Iller .

Wer sich ein regionalisiertes Kennzeichen anschaffen will, muss Mehrkosten in Kauf nehmen, das „ILL“ gibt es nicht für lau. 10,20 Euro Gebühr müssen Bürger dafür zusätzlich zahlen. Trotzdem sind die Schilder beliebt. Ein Beispiel: Unser freier Mitarbeiter Wilhelm Schmid. Als Feuerwehrmann übernimmt er die Berichterstattung über Einsätze. Das spiegelt sich im Kennzeichen wider: „ILL“ für Illertissen, „IZ“ für Illertisser Zeitung und 112 für die Notrufnummer.

Auch am Auto von Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen hängt ein „ILL“-Kennzeichen. Das gibt es aber erst seit acht Wochen. „Ich habe ein neues Auto gekauft, da wurde es Zeit, auch ein neues Kennzeichen zu besorgen“, sagt der Rathauschef. Dass die alten Schilder wieder eingeführt wurden, findet Eisen gut: „Das ist schon richtig so. Schließlich ist man ja auch stolz auf seine Heimatstadt.“ Deswegen tragen heute auch alle Fahrzeuge von Bauhof und Feuerwehr die „ILL“-Signatur, sagt Eisen. „Jedes mal wenn ein Fahrzeug ersetzt wurde, haben wir die neuen Kennzeichen montiert.“ Mit Blick auf den Nuxit sagt der Bürgermeister: „Mal schauen, ob es dann wieder ein anderes Kennzeichen für den Landkreis geben wird.“ Auch Kränzle blickt voraus: „Vielleicht ist der Nuxit eine göttliche Vorsehung. Dann heißt der Landkreis bald wieder Illertissen.“

