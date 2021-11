Kettershausen

Als sich im Gasthaus Ilg noch ein großer Teil des Kettershauser Dorflebens abspielte

Das Foto wurde vermutlich um 1900 aufgenommen. Damals spielte sich noch ein Teil des Dorflebens im Gasthaus Ilg in Kettershausen ab.

Plus Die Gemeinde Kettershausen hat die Pläne, das Anwesen Ilg zur neuen Ortsmitte zu machen, verworfen. Wie geht es nun weiter damit? Wir haben nachgefragt.

Von Zita Schmid

Das Foto stammt aus längst vergangenen Tagen. Aufgenommen wurde es vermutlich um 1900. Es entstand also in einer Zeit, als sich in der Gastwirtschaft Ilg noch ein großer Teil des Dorflebens abspielte. Mehr als 100 Jahre später schmiedete die Gemeinde Kettershausen Pläne, das Anwesen mit Gasthof samt Stadel zu kaufen, umzubauen und zu sanieren. Als "neue Dorfmitte" sollte dort wieder Leben einkehren. Aus dem im Ort und Gemeinderat lange diskutierten Vorhaben wurde letztlich nichts. Unsere Redaktion hat bei dem Eigentümer nachgefragt, ob es inzwischen andere Pläne für das denkmalgeschützte Ensemble gibt - und wurde mit auf eine kleine Zeitreise genommen.

