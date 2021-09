Apfel-Aktion in Kettershausen: 700 Liter Saft entstehen aus heimischem Obst

Die Menschen in Kettershausen haben mit angepackt und Äpfel auf heimischen Streuobstwiesen gesammelt, um sie anschließend zu pressen.

Äpfel sammeln und den fertigen Saft gleich mit nach Hause nehmen: Das war am Wochenende in Kettershausen möglich. Diese Aktion der Gemeinde war ein Erfolg. Sie fand auf der kommunalen Streuobstwiese bei Bebenhausen statt. Am Gemeindeplatz wurde aus den frischen Äpfeln dann vor Ort Saft gepresst. Große sowie kleine Helfer und Helferinnen packten mit an.

Rund 30 Apfelbäume stehen auf der Streuobstwiese. Die meisten seien über 30 Jahre alt, sagte Bürgermeister Markus Koneberg. Diese Bäume galt es zu schütteln und das gefallene Obst dann aufzusammeln. Für die Aktion hatte die Gemeinde im Vorfeld Flyer in der Schule und im Kindergarten verteilt. Zahlreiche Kinder und Erwachsene waren der Einladung gefolgt, ausgerüstet mit Eimer oder sonstigen Behältnissen.

Mobile Presse aus Unterroth stoppte in Kettershausen

Sie hatten an diesem schönen Herbsttag offensichtlich ihren Spaß. "Es war richtig nett. Überall um mich herum waren Kinder", berichtete Christian Dreier etwas später. Er war einer der Helfer aus Kettershausen und freute sich über die eifrigen Buben und Mädchen auf der Streuobstwiese. "Ich war schon um 9 Uhr da", erzählte Laura. Also von Beginn an. Zwei Äpfel hielt die Neunjährige in den Händen. Diese wolle sie so mit nach Hause nehmen. Denn wie angekündigt, sollte aus den Äpfeln gleich Saft werden.

Die Firma Obstpresse on Tour aus Unterroth hatte dazu mir ihrer mobilen Presse am Gemeindeplatz haltgemacht. Inhaber Christian Dreier erklärte den Vorgang: Das Obst wird zunächst gewaschen, dann zerkleinert. Die so entstandene Maische wird gepresst. Der Saft wird anschließend durch Erhitzen haltbar gemacht und abgefüllt. "Wir haben dazu Fünf-Liter-Bags mit eigener Banderole und unserem Logo herstellen lassen", sagte der Bürgermeister. Finanziert wurden die Bags über das Projekt "Marktplatz der biologischen Vielfalt". Die Naturgemeinde Kettershausen ist hierbei eine der Modellgemeinden. Die Veranstaltung selbst fand in Kooperationen mit der Öko-Modellregion Günztal statt.

Lesen Sie dazu auch

Insgesamt wurden fast 1000 Kilogramm Äpfel gesammelt und 700 Liter Saft gepresst, resümierte Koneberg am Ende. Manche kosteten den noch warmen Trunk auch gleich und gaben ihm das Prädikat "lecker". Als Dankeschön durften alle Helfer und Helferinnen Saft mit nach Hause nehmen. Der Trester, also das Überbleibsel aus der gepressten Maische, erhalten die örtlichen Jäger. Damit werden sie in der kalten Jahreszeit die Wildtiere im Wald füttern.