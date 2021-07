Basteln, spielen, musizieren: Das bietet Kettershausen in den Sommerferien

Viele Aktionen sind in den kommenden Wochen geplant. Ab dem 19. Juli können Kinder sich für die Angebote anmelden.

Vom "drachenstarken Nachmittag" bis zum Spiel auf dem kleinsten Schlagzeug der Welt: In den Sommerferien gibt es in Kettershausen für die Kinder viele Aktionen. Organisiert wurden sie von den Jugendbeauftragten der Gemeinde Julia Faulhaber und Susanne Rieder.

Unterstützt von zahlreichen Helfern gibt es für die Buben und Mädchen so nach Monaten, die aufgrund der Pandemie alles andere als normal verliefen, ein wieder gewohnt abwechslungsreiches Programm für die großen Ferien. Für die Veranstaltungen gelten die dann aktuellen Corona-Regeln, die Ende Juli im Mitteilungsblatt veröffentlicht beziehungsweise vor dem Veranstaltungstermin bei der jeweils im Flyer angegebenen Kontaktperson nachgefragt werden können. Dieser Flyer wird in Kindergarten und Schule verteilt. Folgendes ist geplant:

Samstag, 31. Juli, 15 bis 18 Uhr, Treffpunkt Sandhühle Bebenhausen : "Wenn ich groß bin, werde ich Feuerwehrmann", Lustige Spiele rund ums Wasser

Montag, 2. August., ab 9.30 Uhr, Hauptstraße 59b, Willkommensschild-Basteln

Dienstag, 3. August, ab 9 Uhr, Café Ideenreich: Basteln von Schlüsselanhänger oder Armbänder

Donnerstag, 5. August, 10 bis 11 Uhr, Bürgerhaus Mohrenhausen: Kistenklopfen- Trommeln auf der Cajon, dem kleinsten Schlagzeug der Welt

Samstag, 7. August, 10 bis 12 Uhr, Schützenheim Kettershausen : Schießen mit Pfeil- und Bogen oder auch Lichtgewehr

Donnerstag, 12. August, 14 bis 17 Uhr, Spielplatz Kettershausen : "Ein drachenstarker Nachmittag" - Spiel und Spaß rund um den Spielzeugdrachen.

: "Ein drachenstarker Nachmittag" - Spiel und Spaß rund um den Spielzeugdrachen. Samstag, 14. August, 14 bis 16 Uhr, Schützenheim Tafertshofen: Sommerbiathlon mit tollen Preisen

Montag, 16. August, ab 14 Uhr, Anwesen Schlump: Schmetterlingsexkursion.

Montag, 23. August, ab 9 Uhr, Café Ideenreich: Bretter und Balken bunt bemalen

Mittwoch 25. August, ab 9 Uhr, Blumen Liedel Babenhausen : Insektenhotel bauen.

Samstag 28. August, 10 bis 11.30 Uhr, Musikerheim Tafertshofen: Musikalische Schnitzeljagd.

Montag, 30. August, 15 bis 17 Uhr, Parkplatz Richtung Waldreichenbach: Erlebnistour durch den Tafertshofer Wald

Donnerstag, 2. September, 15 bis 17.30 Uhr, Aussiedlerstall bei Zaiertshofen : Ferien auf dem Bauernhof.

Sonntag, 5. September, 15.30 bis 19.30 Uhr, Sportplatz Kettershausen , Erlebnisradtour nach Breitenthal .

Ferienprogramm in Kettershausen: Hier kann man sich anmelden

Die Anmeldung zu den Ferienprogrammpunkten kann in der Woche vom 19. bis 23. Juli persönlich, telefonisch unter 08333/8665 oder per E-Mail an info@kettershausen.de erfolgen. Weitere Infos zu den Aktionen enthält der Flyer.

Parallel zu dem Programm gibt es vom 9. August bis 5. September Themenwochen zu den vier Elementen Erde, Feuer Wasser und Luft. Hier ist keine Anmeldung notwendig, und die Teilnahme ist in dem Zeitraum zu jeder Zeit möglich. An den Treffpunkten - Sandgrube Mohrenhausen, Tränkeweg, Waldrand und Feuerwehrhaus Kettershausen - erwarten die Kinder dann Aufgaben und Überraschungen. (zisc)