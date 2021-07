Kettershauser und Bebenhauser Feuerwehr planen eine gemeinsame Zukunft

Plus Die Kettershauser und die Bebenhauser Feuerwehr planen ein gemeinsames, neues Feuerwehrhaus. Bei einer Versammlung ging es um den aktuellen Stand des Vorhabens und Vorteile.

Um künftigen Anforderungen gerecht zu werden, sind bei der Feuerwehr Bebenhausen einige Veränderungen und Investitionen notwendig. Schon seit einigen Jahren wird bei Inspektionen immer wieder das veraltete Feuerwehrhaus und die Tagesalarmbereitschaft bemängelt, informierte Kommandant Michael Dreier bei der Jahresversammlung.