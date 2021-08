Gemeinde Kettershausen unterstützt ihre Musikvereine

Plus Ein Probelokal wird auf Vordermann gebracht, neue Tracht angeschafft: Dafür bekommen zwei Musikkapellen Geld von der Gemeinde Kettershausen.

Die Gemeinde Kettershausen unterstützt Musikvereine im Ort. Einerseits übernimmt sie die Kosten für eine Bodensanierung im Probelokal der Musikkapelle Tafertshofen. Diese Maßnahme sei notwendig, da der Boden in keinem guten Zustand sei, berichtete Bürgermeister Markus Koneberg von einem Ortstermin. Die Kosten, die auch Arbeiten an Bodenplatte und Estrich sowie teilweise die Erneuerung von Wasserleitungen beinhalten, werden mit knapp 18.000 Euro beziffert.