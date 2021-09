Kettershausen

vor 31 Min.

Gemeinderat Kettershausen befasst sich mit Bebauungsplan und Stallplänen

Plus Der Gemeinderat in Kettershausen lässt einen Bebauungsplan ändern. Außerdem kommt ein Antrag auf den Tisch, der nicht unbekannt ist.

Von Zita Schmid

Der Gemeinderat in Kettershausen hat sich während seiner jüngsten Sitzung mit dem Bebauungsplan "Halde" befasst, der geändert werden soll. Der Satzungsbeschluss für die endgültige Planfassung fiel. Wie berichtet, wird der bestehende Bebauungsplan in Richtung Nordosten erweitert. Das Gelände befindet sich am bewaldeten Berghang unterhalb des sogenannten Kalvarienbergs bei der Kirche. Eine Erweiterung ist erforderlich, da das rund 2300 Quadratmeter große Grundstück mit der Flurnummer 143 im bisherigen Bebauungsplan nicht enthalten war. Auf diesem privaten Grundstück ist ein Wohnbauvorhaben geplant. Weitere Bebauungen sind noch in zwei nördlichen Bereichen möglich.

