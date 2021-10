Kettershausen

vor 35 Min.

Kettershausen informiert sich über Bürgersolarpark: Wo könnte die Anlage stehen?

Plus Der Gemeinderat in Kettershausen hat sich Auskünfte über eine Photovoltaikanlagen eingeholt. Welche Flächen sich in der Theorie dafür eignen würden.

Von Zita Schmid

Die Begriffe Klimawandel und Energiewende sind in aller Munde - und "wichtige Themen", wie der Kettershauser Bürgermeister Markus Koneberg in einer Sitzung des Gemeinderats sagte. Das Gremium wolle sich deshalb "über Möglichkeiten und Chancen, die es vielleicht für unsere Kommune gibt, informieren". So waren Jürgen Ganz und Sebastian Ganser, Geschäftsführer der Firma Vensol Neue Energien aus Babenhausen anwesend. Im Fokus stand die Idee eines Bürgersolarparks.

