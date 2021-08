Kettershausen kauft vorerst keine Luftfilter für die Grundschule

Plus Der Gemeinderat diskutiert, ob die Grundschule Kettershausen zum Schutz vor Corona mit Luftreinigungsanlagen ausgestattet wird. Diese Gründe sprechen dagegen.

Die Gemeinde Kettershausen will derzeit keine mobilen Luftreinigungsanlagen zum Schutz gegen eine Corona-Infektion für die Grundschule anschaffen. Maßgeblich für die Entscheidung waren unter anderem die örtlichen Gegebenheiten in der Schule. Auch sah das Gremium nach derzeitigem Kenntnisstand keine relevanten Vorteile für den Einsatz solcher Anlagen.