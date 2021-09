Kettershauser Anwohner: "Für manche ist die B300 eine Rennstrecke"

Plus Josef Göppel wohnt an der B300, die durch Kettershausen und Bebenhausen führt. Der viele Verkehr, der Lärm - das senke die Lebensqualität, sagt er. Er hat Vorschläge, um die Situation zu verbessern.

Ein schlechter Straßenbelag, reichlich Verkehr und damit verbunden viel Lärm: Um die Lebensqualität entlang der Ortsdurchfahrt in Kettershausen und dem Ortsteil Bebenhausen zu verbessern, fordert Anwohner Josef Göppel Maßnahmen. „Wir leiden sehr unter dem schlechten Zustand der B300 innerorts“, sagt der Kettershauser - und nennt Lösungsmöglichkeiten.