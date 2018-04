18:00 Uhr

Kettershausen: Kleine Gärtner pflanzen Baum des Jahres

In Kettershausen ist in dieser Woche ein Projekt des Landkreises Unterallgäu gestartet.

Von Zita Schmid

Auf die Frage von Markus Orf, ob sie sich denn auch in Zukunft um ihren Baum kümmern werden, antworteten die Kettershauser Kindergartenkinder mit einem lauten „Ja“. Zuvor hatten die Buben und Mädchen mit dem Kreisfachberater für Gartenkultur am Landratsamt Unterallgäu Erde rund um die Wurzeln verteilt und den Boden fleißig gegossen.

Der Baum, der im Garten der Kindertagesstätte in Kettershausen gepflanzt wurde, ist eine Esskastanie – der Baum des Jahres 2018. Die Aktion stellte den Auftakt zum landkreisweiten Projekt „Mehr Bäume für den Klimaschutz“ dar, der in diesem Jahr wieder am „Internationalen Tag des Baumes“ stattfand. Seit 2014 feiert der Landkreis diesen Tag mit einer Pflanzaktion, so Klimaschutzmanagerin Andrea Ruprecht – diesmal in der Gemeinde Kettershausen.

Bürgermeisterin Susanne Schewetzky sagte: „Mit der Baumpflanzung wollen wir auch ein Zeichen als Naturgemeinde setzen.“ Ein Baum spendet Schatten, kann köstliche Früchte tragen, ist wichtig für eine reine Luft und das Klima. Die Bedeutung der Bäume erklärte der stellvertretende Landrat Helmut Koch den Kindern. Zudem macht er deutlich, dass neben dem Pflanzen auch der Erhalt und der Schutz der Bäume wichtig seien. Denn ein Baum braucht oft Jahrzehnte, bis er groß und kräftig ist. So war das Pflanzen der Esskastanie im Garten der Kindertagesstätte auch eine Aktion mit Blick auf die nächste Generation. „Euren Kindern könnt ihr den mächtigen Baum einmal zeigen und sagen, dass ihr ihn gepflanzt habt“, sagte Orf den kleinen Gärtnern.

Die Esskastanie – Baum des Jahres 2018 – ist eine in Deutschland eher seltene Baumart. Botanisch gesehen gehört sie zur Familie der Buchengewächse und ist deshalb nicht verwandt mit der bekannten Rosskastanie. Ursprünglich stammt der Baum wohl aus dem Kaukasus. Im Mittelmeerraum wurde er schon vor Tausenden von Jahren angebaut. Mit den Früchten der Esskastanie, den Maronen, als Proviant, brachten die Römer den Baum über die Alpen. Heimisch wurde er vor allem in den Weinanbaugebieten am Rhein. Maronen wurden früher auch „Brot für die Armen“ genannt, da sie bis zum Ende des 19. Jahrhunderts in Bergregionen Südeuropas ein Hauptnahrungsmittel der Landbevölkerung darstellten.

Themen Folgen