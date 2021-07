Maskierte versuchen Geldautomat in Kettershausen aufzubrechen

Unbekannte haben nachts versucht, einen Geldautomaten in Kettershausen aufzubrechen. Das ist bisher bekannt.

"Bis Montag geschlossen wegen Einbruchversuch": Dieser Hinweis - ein Blatt Papier mit roten Buchstaben - hängt aktuell an der Eingangstür der Raiffeisenbank in Kettershausen. Kriminelle mit Sturmhauben wollten dort in der Nacht zum Donnerstag einen Geldautomaten knacken. Die Überwachungskamera hat sie dabei gefilmt. Nun ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen.

Kriminelle wollten Beute in einer Bank in Kettershausen machen. Foto: Claudia Bader

Die Unbekannten waren zwischen 2 und 5.30 Uhr in der Bank an der Waldstraße zugange. Letztlich scheiterten sie an der Widerstandskraft des Geldausgabegeräts und flüchteten ohne Beute. Der Schaden, den sie zuvor angerichtet haben, ist beträchtlich - mindestens 22.000 Euro laut Polizei.

Raiffeisenbank Kettershausen: Polizei sucht Mann mit auffälliger Jacke

Die Videoaufzeichnungen der Bank zeigen mindestens zwei Maskierte, wobei einer der offenbar männlichen Täter eine auffällige dunkle Jacke mit der Zahl 95 auf dem Rücken trug. An der Ecke Hauptstraße/Waldstraße fanden Passanten außerdem vier Flex- beziehungsweise Trennscheiben, welche die Täter offensichtlich bei ihrer Flucht zurückgelassen hatten. Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hat die Sachbearbeitung vor Ort übernommen und bittet um Hinweise unter Telefon 08331/100-0. (AZ/stz)