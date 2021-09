Rätsel um verschwundenes Feldkreuz in Mohrenhausen ist gelöst

Plus Die Polizei hat berichtet, dass ein Feldkreuz in Mohrenhausen gestohlen worden sei. Doch nun hat sich herausgestellt, dass ein Irrtum vorliegt.

Die Bürgerinnen und Bürger des Kettershauser Ortsteils Mohrenhausen können beruhigt sein: Das bereits seit 1930 im Bereich des Birkenwegs stehende Flurkreuz ist nicht gestohlen worden. Wie berichtet, hatte die Polizei am Dienstag einen Zeugenaufruf gestartet, weil sich das Kreuz nicht mehr an Ort und Stelle befand. Doch alles stellte sich ganz anders dar.