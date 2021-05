Kettershausen

06:01 Uhr

Unternehmen will die Fläche für Kiesabbau in Kettershausen erweitern

Plus Ein Geologe und der Firmenchef stellen neue Pläne für den Kiesabbau in Kettershausen vor. Davon könne die Gemeinde profitieren, sagt der Geschäftsführer.

Von Zita Schmid

Die Firma Motz aus Illertissen will auf ihren Flächen beim Baggerweiher in Kettershausen den Kiesabbau erweitern. Bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend hat Planer und Geologe Achim Veigel das entsprechende Projekt vorgestellt. Nach Angaben des Geschäftsführers Kurt Motz könnte es eine Win-win-Situation für beide Seiten werden, da Teilbereiche an die Gemeinde abgetreten werden könnten.

