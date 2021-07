Wie der Wald bei Kettershausen fit für die Zukunft wird

Plus Der Nutzungsrechtwald bei Kettershausen ist einer der größten kommunalen Wälder im Unterallgäu. Welche Pläne es gibt, um ihn in Zukunft nachhaltig zu bewirtschaften.

Besondere Anlässe verdienen eine entsprechende Würdigung. So sah es Rainer Nützel, Forstdirektor und Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach-Mindelheim, als er dem Kettershauser Bürgermeister Markus Koneberg den neuen Forstbetriebsplan in gebundener Form feierlich übergab. "Denn das passiert nur alle 20 Jahre", sagte er dazu. Der Plan gilt von 2021 bis zum Jahr 2040 und betrifft den Nutzungsrechtwald Kettershausen. Auch dem Klimawandel trägt er Rechnung.