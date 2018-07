vor 35 Min.

Kettershausen bewirbt sich für Modellprojekt

Kettershausen will sich für die Teilnahme an einem Modellprojekt zum Wohle der Artenvielfalt bewerben.

Das Projekt trägt den Titel „Marktplatz der biologischen Vielfalt“. Was dahinter steckt.

Von Zita Schmid

Die Gemeinde Kettershausen will sich für eine Teilnahme am Modellprojekt „Marktplatz der biologischen Vielfalt“ bewerben. Bei diesem sollen insgesamt zehn Gemeinden bis Ende 2021 bei der Entwicklung und Umsetzung einer eigenen kommunalen Biodiversitätsstrategie unterstützt werden.

Die Bewerbungsmitteilung habe Kettershausen von Tännesberg in der Oberpfalz erhalten, berichtete die Bürgermeisterin Susanne Schewetzky. Der Hintergrund: Vertreter der Gemeinde Kettershausen hatten den Markt vor der Entscheidung, ein Gemeindeentwicklungskonzept durchzuführen und sich als „Naturgemeinde“ zu positionieren, besucht. Tännesberg ist die „erste Biodiversitätsgemeinde Deutschlands“. Erstmals wurde und wird dort eine Strategie zu mehr Biodiversität auf kommunaler Ebene umgesetzt – also zum Wohle der Artenvielfalt. Die Aktivitäten in Tännesberg gelten deshalb als Pilotprojekt, an dessen Vorbild sich andere Kommunen orientieren sollen. Gefördert wird das Vorhaben unter anderem über den Bayerischen Naturschutzfonds. Auch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz und der Bayerische Gemeindetag unterstützen die Initiative.

Würde Kettershausen ausgewählt, so könnte die Gemeinde etwa von Beratungsleistungen profitieren, erklärte der Zweite Bürgermeister Markus Koneberg. „Als Naturgemeinde hat Kettershausen diesen Weg sowieso schon eingeschlagen“, ergänzte Scheweztky und sprach sich ebenfalls für eine Bewerbung aus. Diese muss bis spätestens Ende September eingereicht werden.

Info: Näheres zum Modellprojekt unter www.kommunale-biodiversitaet.de.

