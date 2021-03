07:00 Uhr

Kettershausen setzt beim schnellen Internet auf Kooperation

Der Kettershauser Gemeinderat spricht sich für eine Zweckvereinbarung mit den Nachbarn aus, um mehr Fördergeld für schnelleres Internet zu erhalten.

Von Zita Schmid

Die Gemeinde Kettershausen beteiligt sich am Breitband-Förderprogramm des Freistaates Bayern nach der Bayerischen Gigabitrichtlinie (BayGibitR). Dafür wird mit den benachbarten Gemeinden der VG Babenhausen zusammengearbeitet. Für diese interkommunale Zusammenarbeit und die Inanspruchnahme der höheren Förderung im Rahmen der BayGibitR beschloss der Gemeinderat nun, eine hierzu notwendige Zweckvereinbarung mit den beteiligten Gemeinden abzuschließen.

Bei dem Förderprogramm ist eine staatliche Unterstützung von bis zu 90 Prozent und pro Gemeinde von maximal sechs Millionen Euro möglich. Für jeden einzelnen Anschluss erhält die Gemeinde Zuwendungen von 5000 Euro. Bei einer interkommunalen Zusammenarbeit erhöhen sich diese auf 6000 Euro.

Der Bürgermeister hofft, dass es jetzt mit dem Breitbandausbau in Kettershausen vorangeht

Ein erster Schritt zur Teilnahme am Förderprogramm war die Durchführung einer Markterkundung, um zu erfragen, ob Breitbandanbieter am Ausbau in der Gemeinde überhaupt interessiert sind. In einer anschließenden Ausschreibung kann dann eine Obergrenze festgelegt werden, sodass die Gemeinde bei einem überteuerten Angebot keinen Auftrag vergeben muss und aus dem Verfahren noch aussteigen kann.

Einstimmig sprach sich der Kettershauser Gemeinderat für die Zweckvereinbarung aus. „Es bleibt zu hoffen, dass sich entsprechende Firmen melden und es vorangeht“, sagte Bürgermeister Markus Koneberg. Für Kettershausen waren Netzbetreiber und Investoren aufgefordert, sich bis Ende vergangener Woche zu melden.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen