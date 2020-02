Kettershauser Bürgermeisterin verdoppelt ihr Gehalt

Plus Bei einem Radiogewinnspiel sichert sich Rathauschefin Susanne Schewetzky ein zweites Jahresgehalt. Da stellt sich die Frage, was ein Bürgermeister überhaupt verdient.

Wie fänden Sie es, ein Jahr lang das Doppelte zu verdienen? Sicher nicht schlecht. Die Kettershauser Bürgermeisterin Susanne Schewetzky hatte dieses unverhoffte Glück. Wobei – ganz so unverhofft kam es nicht. Sie hat ein zweites Jahresgehalt bei einem Gewinnspiel von Antenne Bayern ergattert, bei dem sie sich beworben hatte. Für sie kommt der Gewinn zu einem günstigen Zeitpunkt.

Dabei hatte Schewetzky bei dem Spiel sogar doppelt Glück: Erstens, weil ihr Name überhaupt gezogen wurde, und zweitens, weil sie sogar in der Sonderrunde dran kam, bei der nicht nur das Monatsgehalt, sondern sogar das Jahresgehalt verdoppelt wird. Das macht bei Schewetzky, die ehrenamtlich als Bürgermeisterin tätig ist und in Teilzeit als Kulturreferentin bei der Stadt Illertissen arbeitet, einen Gewinn von knapp 33000 Euro.

Was verdient ein Bürgermeister?

Im Radio stellten die Moderatoren ihr gleich die Frage, die viele Hörer interessiert: Wie viel Geld bekommt ein Bürgermeister überhaupt? Und wer bestimmt das? Schewetzkys Antwort: Anhand gewisser Richtlinien und je nach Einwohnerzahl könne der Gemeinderat beschließen, wie hoch die Aufwandsentschädigung für das Ehrenamt ausfallen soll.

Die Gemeinderäte haben einen relativ großen Spielraum. Das Gesetz über kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen gibt für die Aufwandsentschädigung einen Korridor von rund 1200 bis 5600 Euro vor. Hauptamtliche Bürgermeister sind als Beamte auf Zeit beim Staat angestellt. Deren Gehaltshöhe richtet sich ebenfalls nach der Einwohnerzahl und danach, ob die Kommune eine Gemeinde oder eine Stadt ist. Die entsprechende Tabelle beginnt bei Kommunen bis 2000 Einwohner bei Besoldungsgruppe A13, also rund 4300 Euro brutto. Je größer die Gemeinde, desto höher das Gehalt. In Bayern verdient der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter mit 13744,03 Euro am meisten.

Für Susanne Schewetzky kommt der Gewinn zu einem passenden Zeitpunkt. Denn derzeit blickt sie einer ungewissen beruflichen Zukunft entgegen. Bisher ist sie ehrenamtliche Bürgermeisterin in Kettershausen. Bei der Kommunalwahl am 15. März tritt sie für die CSU in Bellenberg an. Dort haben die Freien Wähler auch Manuel Fink ins Rennen geschickt. „Da muss ich erst mal gewählt werden“, sagt Schewetzky.

Dafür gibt die Kettershauserin das Geld aus

Den Radiomoderatoren verriet sie in der Morgenshow außerdem, was sie mit dem vielen Geld vorhat: „Wir haben uns einen T6 gekauft und würden den gerne ausbauen.“ Zukünftig stehen dann wohl mehr Wohnmobilurlaube auf dem Programm der Bürgermeisterin. Weil sie diese Form des Reisens besonders mag, hatte sie sich auch schon bei einem anderen Gewinnspiel des Münchner Radiosenders beworben: Vergangenes Jahr wurden Bullis verlost. Damals hatte sie kein Glück. Nun sei es das erste Mal überhaupt gewesen, dass sie etwas gewonnen habe, sagt Schewetzky. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte die Rathauschefin weiter, dass ein Großteil des Gewinns auch in ihr neu gebautes Haus fließe. Da müssten noch einige Raten abbezahlt werden, sagt sie.

Erstaunt sei sie nach dem Gewinnspiel auch darüber gewesen, wie viele Menschen ihr helfen wollten und ihr Bescheid gegeben hatten, als ihr Name im Radio genannt wurde. Sie selbst war zu dem Zeitpunkt schon im Büro, wo sie eigentlich ohne Hintergrundmusik arbeitet. Als sie zur Ziehung um sieben Uhr kurz in der App nachhören wollte, wer dran kommt, hätte ihr Telefon bereits geklingelt, erzählt sie. „Es war fast schwierig, überhaupt zum Sender raustelefonieren zu können.“

Wer selbst sein Glück versuchen möchte, hat kann sich hier anmelden.

Lesen Sie außerdem: