11:00 Uhr

Kettershauser Hobbygärtner feiern Fest

Den Obst- und Gartenbauverein Kettershausen-Babenhausen gibt es seit 50 Jahren. Wie alles begann.

Von Claudia Bader

Der Obst- und Gartenbauverein Kettershausen-Bebenhausen ist 50 Jahre alt. Gegründet wurde er am 9. Januar 1969 von 40 Gartenfreunden. Seitdem bemühen sich die Mitglieder, allen voran der Vorstand, dass es in der Gemeinde grünt und blüht. Und der Verein tut noch einiges mehr: Mit seinem vielfältigen Programm, darunter Fachvorträge und Bastelaktionen, die Organisation von Pflanzwettbewerben sowie Frauenfrühstücken, Seniorennachmittagen und Aktionen für Kinder bereichert er das dörfliche Leben.

Bei der Gründungsversammlung im Gasthaus Schreiegg wurde Anton Markthaler zum Vorsitzenden gewählt, der dieses Amt genau 20 Jahre lang innehatte, verrät die Vereinschronik. Mit seiner Nachfolgerin Martha Frommel und sieben Frauen im Vorstand lag die Vereinsführung anschließend fünf Jahre lang ausschließlich in weiblicher Hand. Dies galt damals im Landkreis Unterallgäu als einmalig. Auch im Jahr des 50-jährigen Jubiläums werden die Gartler von Martha Frommel geführt.

Kettershauser Gartenbauverein veranstaltet unter anderem Blumenschmuck-Wettbewerbe

Nachdem der Mitgliedsbeitrag zur Vereinsgründung auf drei Mark festgesetzt wurde, entwickelten die Gartenfreunde im Laufe der Jahrzehnte eine rege Tätigkeit. Die Pflege des Heldengrabs auf dem Kettershauser Friedhof sowie der Pflanzinseln in der Gemeinde gehören seit Jahren zum Programm des Vorstands.

Neben Schnitt- und Veredelungskursen wurden auch Blumenschmuck-Wettbewerbe und Pflanzenbörsen veranstaltet. Daneben gab es interessante Lichtbildervorträge und eine Tombola mit attraktiven Preisen – traditionell der Höhepunkt der Frühjahrs- und Herbstversammlungen.

Mit einer großen Adventsausstellung in der Gemeindehalle wagte sich der Verein 1990 erstmals groß an die Öffentlichkeit. Da die erste Pflanzenbörse 1989 auf unerwartete Resonanz stieß, folgte im darauffolgenden Jahr eine weitere mit noch größerem Andrang.

Kettershauser blicken zum Jubiläum nicht nur zurück

Einige Jahre lang bot die im Frühjahr herausgegebene Vereinszeitung mit Rückblick und Vorschau, Gartentipps, Rezepten und einer Kinderseite Unterhaltung für große und kleine Gartenfreunde. Regelmäßig gestaltete der Obst- und Gartenbauverein den Erntedankaltar in der Pfarrkirche St. Michael. Mit viel Aufwand fertigten die Vorstandsmitglieder zum 25-jährigen Bestehen des Vereins 1994 ein Mosaik aus 27 Samen-, Getreide- und Gewürzsorten an. Das Jubiläum wurde außerdem mit einem Festabend in der Gemeindehalle, einem Gedenkgottesdienst und der Hobbyausstellung „Hand- und Hausgemachtes“ gefeiert.

Zum 50-jährigen Jubiläum blicken die Kettershauser nicht nur zurück, sondern auch voraus: „Bewährtes weiterführen, Traditionen pflegen, aber auch offen für neue Idee sein, das Für- und Miteinander stärken sowie gemeinnützig für die Dorfgemeinschaft tätig sein“ sind die gesteckten Ziele, sagt Vorsitzende Martha Frommel.

Warum der Babyboom die Bürgermeister in der Region beschäftigt, lesen Sie hier:

Babyboom beschäftigt Bürgermeister: Kitaplätze sind knapp geworden

Themen Folgen