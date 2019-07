vor 45 Min.

Kettershauser Kindern wird in den Ferien nicht langweilig

Langeweile in den Sommerferien? Für die Kettershauser Kinder dürften das auch in diesem Jahr ein Fremdwort sein. Was geboten ist.

Von Zita Schmid

Langeweile in den Sommerferien? Für die Kettershauser Kinder dürften das auch in diesem Jahr ein Fremdwort sein. Denn mit insgesamt 14 Aktionen bietet die Gemeinde ein vielseitiges Ferienprogramm an. Organisiert von den Jugendbeauftragten Julia Faulhaber und Verena Winter, unterstützen auch heuer zahlreiche ehrenamtliche Helfer und Vereine die Initiative. Für folgende Aktivitäten gibt es noch freie Plätze:

Spielstraße Am Freitag, 2. August, kann von 16 bis 18 Uhr eine Spielstraße der Musikkapelle Kettershausen-Bebenhausen mit Spielen wie Dosenwerfen, Bockstechen, Wettmelken, Ringe-Werfen oder Sackhüpfen besucht werden. Treffpunkt ist das Probelokal in Kettershausen.

Hip-Hop-Tanz Am Samstag, 10. August, findet von 10 bis 12 Uhr eine Hip-Hop-Schnupperstunde mit dem TSV Kettershausen-Bebenhausen und der deutschen Meisterin im Hip-Hop, Jessi Huber, statt. Treffpunkt ist die Schulturnhalle in Kettershausen.

Ketershausen: Kinder ernten zehn verschiedene Kartoffelsorten

Rund um die Kartoffel Am Mittwoch, 21. August, gibt es von 13.45 bis 16.30 Uhr auf dem Kartoffelacker von Max Weber und Margit Spaun unter dem Motto „Kartoffelernte – Tolle Knolle“ vieles zu entdecken. Die Teilnehmer ernten etwa zehn verschiedene Kartoffelsorten und grillen diese anschließend im Feuer. Treffpunkt ist der Ferien- und Kräuterlandhof Spaun in Zaiertshofen. Die Abfahrt zum Feld erfolgt um 13.45 Uhr.

Musik-Olympiade Am Samstag, 24. August, ist von 9 bis 11.30 Uhr eine Musik-Olympiade geplant. Der Musikverein Tafertshofen bereitet Rätsel und Aktivitäten rund um die Musik vor. Treffpunkt ist das Musikerheim in Tafertshofen.

Walderlebnistag Am Freitag, 6. September, findet von 9.30 bis 14 Uhr ein Walderlebnistag mit Parcours in der heimischen Natur statt. Treffpunkt ist der Jagdbetriebsplatz Kettershausen.

Kontakt Anmeldungen zu den einzelnen Veranstaltungen nimmt die Gemeinde entgegen (Telefon 08333/8665). Zur Info: Das Gemeindeamt Kettershausen hat von Montag, 5., bis Freitag, 23. August, Sommerpause. Ab Montag, 26. August, ist es wieder geöffnet.

