Kinder ziehen Raser in Vöhringen aus dem Verkehr

Mit einer Radarpistole legten sich die Kinder beim Ferienspaß in Vöhringen auf die Lauer und zogen Autofahrer aus dem Verkehr. Wer zu schnell unterwegs war, wurde mit einer sauren Zitrone abgemahnt.

Zu schnelle Autofahrer mussten in eine saure Zitrone beißen. Doch beim Ferienspaß in Vöhringen haben die jungen Teilnehmer am Blaulichttag nicht nur Raser geblitzt.

Von Roland Furthmair

Im Karl-Eychmüller-Sportpark in Vöhringen ist immer etwas los. Doch derzeit wuseln erstaunlich viele Kinder auf dem Areal herum. Denn die Sommerferien haben begonnen und damit auch der Ferienspaß. Gleich zu Beginn haben sich die drei hauptberuflichen Betreuer vom Vöhringer Jugendhaus etwas Besonderes einfallen lassen. Mit einem Blaulichttag begeisterten Günther Hiller, Kerstin Zogalla und Thomas Köhler die 252 Kinder.

Die Rot-Kreuz-Bereitschaft Vöhringen beteiligte sich mit mehreren Aktiven und einem Rettungswagen an der Aktion. Außerdem war Polizeimeister Marc Egerer von der Polizeistation Illertissen mit einer Radarpistole vor Ort. „Diese Woche sind unsere 29 ehrenamtlichen Betreuer gefordert“, sagt Thomas Köhler vom Betreuerteam. Denn etliche Gruppen mit Kindern zwischen 6 und 12 Jahren wollen beschäftigt werden. „Für die nächste Woche sind wir auch schon ausgebucht“, betont Köhler.

Ein Hüttendorf zu erstellen ist der Klassiker unter den Aktivitäten

Ohne den Einsatz der Vereinsmitglieder und der Kooperation der verschiedenen SCV-Abteilungen sei der Ferienspaß in dieser Qualität nicht machbar. „Natürlich ist der Run auf das zu erstellende Hüttendorf der Klassiker“, weiß Günther Hiller vom Jugendhaus. Von der ersten Stunde an herrsche dort Hochbetrieb. Aber auch die Hüpfburg, je nach Wetter die Wasserrutsche, die Bastel- und Malpavillons oder Spiele auf der Eventwiese seien begehrt.

Karl-Heinz Maier vom BRK-Vöhringen führte kindgerecht die Anwendung eines Defibrillators vor. Dabei sollten die Kinder seiner Ansicht nach nicht unbedingt lernen, wie man damit umgeht. Maier würde sich freuen, wenn sie den Eltern zuhause davon erzählen, dass in Vöhringen insgesamt 15 Defis installiert sind und diese ohne Scheu als Lebensretter benutzt werden können. Wie man einen Verband anlegt oder eine Wunde versorgt, demonstrierte Margot Maier von der Rot-Kreuz-Bereitschaft an einigen Probanten, die sich von ihren Kopfverbänden gar nicht mehr trennen wollten.

Raser wurden mit einer Zitrone abgemahnt

Der große Renner bei den Kindern war es, Autofahrer aus dem Verkehr zu ziehen. Polizeihauptmeister Marc Egerer ließ die Schüler selbst mit der Radarpistole blitzen. Raser wurden mit einer Zitrone abgemahnt, korrekte Verkehrsteilnehmer erhielten einen Apfel als Anerkennung.

Am späten Nachmittag heißt es zusammenräumen, schließlich warteten am nächsten Tag neue Aktionen auf die Kinder. Zum Abschluss der ersten Ferienspaßwoche lockt im Vöhringer Kulturzentrum ein Filmkino.

