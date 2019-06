vor 2 Min.

Kinderbetreuung: Umbau für Übergangsgruppen kann losgehen

Der Babenhauser Marktrat hat entsprechende Anträge abgesegnet. Zwei Gebäude sind von Umbaumaßnahmen betroffen.

Grünes Licht für den Umbau und die Erweiterung des Kinderhauses Hand in Hand in Babenhausen: Der Marktrat hat den Bauantrag genehmigt. Die Pläne waren, wie berichtet, in der vorhergehenden Sitzung besprochen worden. Um eine zusätzliche Gruppe übergangsweise im Kindergarten an der Griesbachstraße unterbringen zu können, wird das Untergeschoss entsprechend umgebaut. Ein Gruppenraum, eine Umkleide, Sanitärräume, ein Bastel- und ein Technikraum sowie ein Lager sollen im Keller entstehen. Im Erdgeschoss sind unter anderem eine Teeküche, eine Eingangshalle und ein zweiter Gruppenraum vorgesehen. Außerdem soll ein frei stehendes Häuschen mit begrüntem Flachdach im Garten errichtet werden, um die Essensausgabe zu regeln (Mehr dazu lesen Sie hier: Wie das "Kinderhaus Hand in Hand" in Babenhausen umgebaut werden soll )

Einwände hatte das Gremium keine gegen die Pläne des Architekten. Allerdings verwies Rat Martin Gleich (CSU) noch einmal darauf, dass eine Überdachung zwischen bestehendem Gebäude und Häuschen im Garten wichtig sei. Nur so könnten die Kinder auch bei schlechtem Wetter trockenen Fußes von A nach B kommen.

Eine zweite Interims-Gruppe soll in einem Nebengebäude der Gemeindebücherei an der Fürst-Fugger-Straße betreut werden. Die Räume müssen entsprechend umgestaltet werden. Im Erdgeschoss sind ein Gruppen- und ein Nebenraum sowie eine Küche vorgesehen. Im Dachgeschoss soll ein Personalraum, ein Badezimmer und ein Bewegungsraum entstehen.

Knackpunkt ist der Brandschutz. Um diesen sicherzustellen, soll eine Außentreppe als zweiter Fluchtweg vom Dachgeschoss ins Freie führen. Auch diesem Antrag auf Nutzungsänderung stimmte das Ratsgremium zu.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt waren die Schließtage der vier kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen in Babenhausen. Im Jahr 2019/2020 werden drei Einrichtungen 25 Tage geschlossen sein, etwa wegen Ferien oder Teamtagen. Der Kindergarten „Guter Hirte“ hingegen 26 Tage. Grund ist einem Schreiben des Kita-Leiters Reinhold Jungwirth zufolge ein „Konzeptionstag“ im November, an dem sich die Betreuer der Personal- und Einrichtungsplanung sowie der Überarbeitung des Gesamtkonzepts widmen wollen. Dieser sei notwendig, da eine zweite Außengruppe des „Guten Hirten“ in den Räumen hinter der Gemeindebücherei untergebracht wird. Diese Änderung betreffe die gesamte Einrichtung. Auch eine Fachberaterin des Landratsamts solle bei der Veranstaltung anwesend sein.

Die Markträte waren teils nicht einverstanden mit dem zusätzlichen Schließtag. „Das bringt den Eltern nix“, sagte Karin Lepschy (Liste engagierter Bürger) und verwies auf die Satzung, in der maximal 25 Schließtage vorgesehen seien. Letztlich stimmte jedoch die Mehrheit für die Ausnahmeregelung. (stz)

Lesen Sie außerdem: Freie Plätze im Kindergarten sind in der Region dringend gesucht

Themen Folgen