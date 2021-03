18:30 Uhr

Kinderfest und Run Bike Rock: Was planen die Veranstalter wegen Corona?

Plus Wegen der Corona-Pandemie wurde die Veranstaltung Run Bike Rock auf 2022 verlegt. Auch das Historische Kinderfest in Illertissen steht auf der Kippe.

Die meisten Landkreisbewohner dürften schon geahnt haben, dass viele Veranstaltungen im Großraum Neu-Ulm in diesem Jahr pandemiebedingt ausfallen. Zwar ist die Inzidenz im Landkreis seit längerer Zeit niedrig, bayernweit steigen die Fallzahlen aber wieder an. Das Historische Kinderfest in Illertissen, welches bereits im vergangenen Jahr ausgefallen war, steht erneut auf der Kippe. Die Veranstaltung Run Bike Rock, die 2020 ausgefallen war, wurde bereits auf das Jahr 2022 verschoben. So sehen die Pläne der Organisatoren aus.

Run Bike Rock verfolgt verschiedene Ziele

Run Bike Rock ist eine Sportveranstaltung, die es Teilnehmer ermöglicht, an Lauf- und Radwettbewerben in Illertissen teilzunehmen. Nach den sportlichen Herausforderungen findet ein Live-Event mit Pop- und Rockmusik statt. Das 18-köpfige Run Bike Rock Team hat vor Kurzem wegen der Pandemielage beschlossen, die Veranstaltung vom 6. Juni 2021 auf den 8. Mai 2022 zu verschieben. Dann werden bis zu 3.500 Teilnehmer zwischen sechs und über 80 Jahren in Illertissen erwartet.

Run Bike Rock ist eine Benefizveranstaltung, die 2018 erstmals stattfand und verschiedene Ziele verfolgt. "Mit dem Erlös aus Spenden und Startgeld werden gezielt Projekte, Jugendarbeit und soziale Einrichtungen gefördert. Beim letzten Run Bike Rock konnten rund 35.000 Euro für gemeinnützige Zwecke ausgeschüttet werden", sagt Ansgar Batzner, der zusammen mit Birgit Karger ehrenamtlicher Geschäftsführer der gemeinnützigen RunBikeRock GmbH ist. Zudem gehe es darum, für jung und alt, egal ob mit oder ohne Behinderung, ein Sportereignis in Illertissen zu veranstalten, bei dem sich Vereine einbringen und Menschen Freude am Sport entdecken.

Planungen für Kinderfest liegen momentan auf Eis

Auch das Historische Kinderfest in Illertissen wird in diesem Jahr nicht wie geplant durchgeführt. Die alle vier Jahre stattfindende Veranstaltung gehört seit mittlerweile mehr als 100 Jahren fest zum Programm der Vöhlinstadt. "Die Planungen liegen momentan auf Eis. Vorstellen kann sich das Fest für dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie aktuell niemand", sagt Melanie Magazin von der Stadt Illertissen. Allein die große Anzahl an Teilnehmern und Besuchern mache eine Umsetzung in Pandemiezeiten schier unmöglich.

Dabei sah es angesichts einer niedrigen Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm in den vergangenen Wochen so aus, als könnte das Kinderfest im Sommer vielleicht stattfinden. Die steigenden Fallzahlen in ganz Bayern machen diese Hoffnung aber momentan wieder zunichte. Normalerweise ziehen Grundschüler aus Illertissen und den zugehörigen Gemeinden in verschiedenen historischen Kostümen durch die Stadt. Begleitet werden sie dabei von Pferden, die Themenwagen ziehen. Nach dem Umzug können die Kinder dann an unterschiedlichen Stationen Spaß haben. So gab es im Jahr 2016 rund 50 Spielstände und Aktionen.

Historisches Kinderfest ist vor allem für Grundschüler besonders

Grundsätzlich sind in das Projekt verschiedene Illertisser Vereine, Ehrenamtliche und die Grundschulen involviert. "Das ist die größte Veranstaltung, die wir in Illertissen haben. Für die Schüler ist das Fest ein Highlight", sagt Melanie Magazin. Der Umzug ist für die Grundschüler auch daher so besonders, da jeder von ihnen einmal an dem Umzug teilnehmen kann, da dieser nur alle vier Jahre veranstaltet wird. Ob diejenigen Jahrgangsstufen, die wegen Corona an keinem Umzug teilnehmen konnten, in den Folgejahren involviert werden ist noch nicht bekannt.

Momentan wird über eine Verschiebung des Kinderfestes auf das Jahr 2022 diskutiert. Eine andere Option ist die Rückkehr zum regulären Vier-Jahres-Rhythmus. Die Veranstaltung würde also erst wieder 2024 stattfinden. Endgültig beschlossen werden soll dies durch das Kinderfestkomitte nach Ostern. Eine besondere Rolle spielt hierbei dann auch die Einschätzung der Schulen.

