Kindergarten Osterberg: Nun ist der Garten dran

Viele Besucher sind zum Weihnachtsmarkt an der TSV-Halle in Altenstadt gekommen.

Illertissen

Die „Krone“ in Illertissen erlebt ein kleines Comeback

Die Traditionsgaststätte in Illertissen hat am Wochenende wieder ihre Türen geöffnet – und viele Gäste sind an den drei Abenden gekommen. Was sie sich wünschen.