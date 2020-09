vor 3 Min.

Kindergarten bekommt Kindergarten als Nachbarn

Die Stadt Dietenheim plant einen Neubau im Promenadenweg. Wie sich die beiden eigenständigen Einrichtungen in Zukunft ergänzen sollen

Von Wilhelm Schmid

Ein umfangreiches Programm mit neun Baugenehmigungen, zwei Bebauungsplänen, einem Baubeschluss und einer Reihe von weiteren Angelegenheiten hatte der Dietenheimer Gemeinderat in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause vorliegen. Doch für den Schluss der Tagesordnung, bei den „Bekanntgaben“, hatte Bürgermeister Christopher Eh noch einen Punkt aufgehoben, der die Öffentlichkeit mindestens genau so interessieren dürfte wie die gesamte zuvor abgearbeitete Tagesordnung: „Schweren Herzens“, so der Bürgermeister, sei er in Besprechungen mit allen Verantwortlichen übereingekommen, dass infolge der aktuellen Corona-Situation und gemäß den geltenden Bestimmungen bis auf Weiteres keine Großveranstaltungen stattfinden könnten (siehe Seite 25).

Ein weiterer Tagesordnungspunkt hatte zahlreiche Zuhörer in die Stadthalle gelockt: Wie so oft einstimmig, fasste der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss, als Ersatz für den abbruchreifen Altbau des Kindergartens St. Josef – derzeit an der Wainer Straße – einen Neubau unmittelbar neben dem bestehenden Kindergarten St. Martin am Promenadeweg, im Bereich „Hinter den Gärten“, zu erstellen. Dabei wurde großer Wert darauf gelegt, dass beide Kindergärten als jeweils eigenständige Einrichtungen erhalten blieben, dass aber auch Synergieeffekte genutzt werden könnten, die sich aus der Nachbarschaft ergeben. Dabei ist nicht nur an die gemeinsame Nutzung von Teilen der Infrastruktur gedacht, sondern es wird auch vorgesehen, die Betreuung der über Dreijährigen und die der unter dreijährigen Kinder auf die beiden Einrichtungen zu verteilen.

Bauherr und Eigentümer des Gebäudes ist wie bei den anderen Kindergärten die Stadt Dietenheim, und Betreiber bleibt die Katholische Kirchengemeinde. Das gesamte Vorhaben, so berichtete der Bürgermeister, sei bereits mit fast allen Beteiligten besprochen und weitere Gespräche würden folgen. Vom Regierungspräsidium Tübingen seien Chancen für Zuschüsse aus Sanierungsmitteln, sowohl für den bereits erfolgten Grundstückskauf als auch für den Bau, in Aussicht gestellt worden. Mit einem Architektenwettbewerb im Frühjahr 2021 soll das Vorhaben in Angriff genommen werden.

Eine weitere Kindergartenangelegenheit wurde beschlossen: Aus den Mitteln eines Hilfspaketes des Landes Baden-Württemberg werden den Kindergartenbetreibern in Regglisweiler und Dietenheim, also beiden Kirchengemeinden, die im Rahmen des Corona-Lockdown ausgefallenen Elternbeiträge in Höhe von rund 98 000 Euro erstattet. Mit allseitiger Anerkennung wurde zur Kenntnis genommen, dass trotz der Corona-Situation eine komplette Ferienbetreuung angeboten werden konnte, die auch sehr gut angenommen wurde und deren Kosten dadurch gedeckt wurden, dass Freiwillige eine große Anzahl von Schutzmasken genäht hatten, deren Erlös der Betreuungsaktion zugutekam.

Weiter berichtete Hauptamtsleiter Dietmar Kögel, dass die Veranstaltungen der Volkshochschule nun wieder sehr gut angelaufen seien. Stadttechniker Wolfgang Klausner gab bekannt, dass im Bereich „Städtlegraben“ größere Abholzungen notwendig werden, was vor allem auf das bekannte Eschentriebsterben zurückzuführen sei. Die Maßnahmen, so versicherte er, erfolgten im Einvernehmen mit Baumpflege- und Naturschutzexperten.

