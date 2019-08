vor 44 Min.

Kindes-Missbrauch: Mann aus Landkreis Neu-Ulm verurteilt

Ein Mann aus dem südlichen Landkreis Neu-Ulm hat ein kinderpornografisches Video gedreht und im Internet hochgeladen. Nun stand er vor Gericht.

Ein Mann aus dem südlichen Landkreis Neu-Ulm mussten sich heute wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Amtsgericht Memmingen verantworten. Der Staatsanwalt bezeichnete die Tat des Angeklagten als „zweifellos abstoßend“. Der Richter warf dem Angeklagten vor, das Vertrauen, dass dessen damalige Lebenspartnerin und deren Tochter in ihn gesetzt hatten, schwer missbraucht zu haben. Was war geschehen?

Im Sommer 2017 wohnte der Angeklagte mit seiner Partnerin in einer gemeinsamen Wohnung. Rund alle zwei Monate waren die Enkelkinder der Frau zu Besuch und durften auch über Nacht bleiben. Während eines dieser Besuche ging der Angeklagte in das Zimmer, in dem die damals vierjährige Enkelin seiner Partnerin schlief. Dort begann er, sich selbst zu befriedigen. Berührte dabei sogar das schlafende Mädchen an Händen und Gesicht.

Dass dem Gericht das Vorgehen des Angeklagten in allen Details bekannt ist, hat der heute 59-Jährige selbst zu verantworten. Er filmte sich bei seiner Tat. Das Video, in dem zwar das Mädchen zu erkennen ist, aber der Angeklagte sein Gesicht nicht zeigt, lud der Mann zwei Tage später im Internet hoch.

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilte das Amtsgericht Memmingen den Mann zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten.

