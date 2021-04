Kipplaster reißt Telefonkabel in Illereichen ab: Fahrer begeht Unfallflucht

Beim Rückwärtsfahren beschädigt ein Kipplaster in Illereichen ein Telefonkabel. Der Verursacher fährt einfach weiter, wird aber später ermittelt.

Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen einen Lastwagenfahrer eingeleitet, der am Freitag in Illereichen ein Telefonkabel beschädigt hat. Der Verursacher war zunächst einfach weitergefahren, Fahrer und Fahrzeug konnten aber mithilfe von Zeugen ermittelt werden.

Die Feuerwehr sicherte das abgerissene Telefonkabel in Illereichen

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Kipplaster am frühen Freitagnachmittag in der Marktstraße in Illereichen beim Abladen rückwärts. Dabei touchierte das Fahrzeug mit der aufgestellten Kippermulde ein quer über die Straße verlaufendes Telefonkabel. Dieses riss und hing anschließend auf die Fahrbahn.

Dem Polizeibericht zufolge entfernte sich der Fahrer, ohne sich wie gesetzlich vorgeschrieben um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Kabel wurde durch die Feuerwehr gesichert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Nachdem der Lkw-Fahrer ermittelt werden konnte, wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)

