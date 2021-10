Einbrecher schlägt Fenster ein und durchsucht Haus in Kirchberg

Über ein Kellerfenster verschafft sich ein Einbrecher Zugang zu einem Gebäude in Kirchberg an der Iller. Im Innern findet er Geld, danach flüchtet er.

Über ein Kellerfenster ist ein Einbrecher am Montag oder Dienstag in ein Gebäude in Kirchberg an der Iller eingedrungen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen 17 Uhr und 7.15 Uhr. Der Unbekannte schlug demnach ein Kellerfenster ein und kam so in das Gebäude an der Hauptstraße.

Der Polizeiposten Ochsenhausen hat Ermittlungen aufgenommen

Im gesamten Haus suchte der Täter nach Beute. Verschlossene Türen öffnete er mit Gewalt. Vergeblich versuchte er, einen Wandtresor aufzuhebeln. Dennoch fand er im Haus Geld und flüchtete damit. Das Gebäude verließ er vermutlich durch die Hintertür. Der Polizeiposten Ochsenhausen, Telefonnummer 07352/202050, hat die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren am Tatort.

Die Polizei macht in dem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass Kellerfenster oftmals nicht ausreichend gesichert sind. Diese bieten den Einbrechern leichte Wege, um in das Gebäude zu kommen. Bereits einfache technische oder mechanische Sicherungsmaßnahmen können die Einbrecher aufhalten oder auch von Anfang an fernhalten. Wie man solche Kellerfenster, aber auch andere Fensterarten, besser vor Einbrüchen schützen kann, erfahren Interessierte unter www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/fenster im Internet. (AZ)

