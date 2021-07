Lkw schrammt auf A7 an Pannenfahrzeug entlang: Mann hat Glück im Unglück

Ein Auto hat auf der A7 eine Panne und steht auf dem Seitenstreifen. Dann naht ein Lastwagen von hinten - und hat gefährlich wenig Abstand.

Es ist eine haarsträubende Vorstellung: Ein Auto hat eine Panne und steht auf dem Seitenstreifen. Dann naht ein Lkw von hinten - und schrammt an dem Wagen entlang, in dem noch jemand sitzt. Das ist am Mittwoch auf der A7 auf Höhe Kirchdorf an der Iller passiert. Der Autofahrer hatte Glück im Unglück.

Wie die Autobahnpolizei Memmingen mitteilt, fuhr der 32-Jährige vormittags mit seinem Opel in Richtung Ulm. Wegen eines technischen Defekts musste er zwischen den Anschlussstellen Berkheim und Dettingen auf dem Seitenstreifen anhalten. Er schaltete das Warnblinklicht ein und stellte in ausreichender Entfernung ein Warndreieck ab. Danach rief er einen Pannendienst und setzte sich auf den Beifahrersitz.

Seitenscheiben zerbersten

Zu diesem Zeitpunkt nahte ein 46-Jähriger mit seinem Lastwagen auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er zu weit nach rechts und streifte die linke Seite des Pannenfahrzeugs. Glücklicherweise wurde der im Auto sitzende 32-Jährige nur leicht verletzt. Er erlitt eine Schnittwunde am Knie durch die Splitter der geborstenen Seitenscheiben. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Wegen widersprüchlicher Angaben des Unfallverursachers hat die Autobahnpolizei Memmingen die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 08331/100-0 entgegen. (AZ)

