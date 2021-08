Porsche überschlägt sich an der A7 mehrmals und fängt an zu brennen

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagmittag auf der A7 bei Kirchdorf ereignet. Die Insassen des Sportwagens kommen mit dem Schrecken davon.

Unverletzt haben ein Mann und seine beiden Kinder am Sonntagmittag einen schweren Unfall mit einem Sportwagen auf der A7 bei Kirchdorf an der Iller überstanden. Gegen 12.51 Uhr, so teilt die Autobahnpolizei Memmingen mit, befuhr der 56-Jährige aus Nordrhein-Westfalen mit seinem Porsche die A7 in südliche Fahrtrichtung. Der Mann war in Begleitung seiner 18-jährigen Tochter und seines 15-jährigen Sohnes. Zwischen der Anschlussstelle Dettingen und der Anschlussstelle Berkheim kam der Fahrzeugführer aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr der Wagen auf die dortige Leitplanke und schlitterte auf dieser, bis er die angrenzende Böschung hinunterrutschte.

Auch die Feuerwehr Altenstadt rückte wegen des Unfalls auf der A7 aus

Das Fahrzeug überschlug sich nach Angaben der Polizei mehrmals und durchbrach den dortigen Wildschutzzaun. Anschließend fing der Porsche sofort an zu brennen. Die Insassen konnten sich noch rechtzeitig aus dem Wagen befreien. Er wurde anschließend von den alarmierten Feuerwehrleuten gelöscht. Verletzt wurden die drei Insassen nach eigenen Angaben nicht.

Wie die Polizei weiter mitteilt, waren zur Unfallaufnahme und zur Bergung des Sportwagens der rechte Fahrstreifen und der Pannenstreifen unter Mithilfe der eingesetzten Feuerwehr Erolzheim und der Autobahnmeisterei Memmingen für ungefähr zwei Stunden gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 60.000 Euro. Auch die Feuerwehr Altenstadt war wegen des Unfalls ausgerückt, kehrte allerdings wieder zurück, nachdem die Kollegen aus Erolzheim die Löscharbeiten übernommen hatten. Einsatzkräfte berichteten, dass das Feuer trotz des Regenwetters auf angrenzende Büsche und Bäume übergegriffen hatte. (AZ, jsn)

