vor 35 Min.

Kirchenfeiern und Vhs-Kurse entfallen

Glaubenstag in Illertissen und Preisverleihung in Dietenheim sind abgesagt

Es hätte ein gemeinsames Fest des Glaubens werden sollen: Am Tag der Bischofsweihe in Augsburg hatten die Katholische und Evangelische Kirchengemeinde in Illertissen einen Ökumenischen Glaubenstag geplant. Musik, Gebete, Vorträge und ein umfangreiches Angebot für Kinder und Jugendliche hatten die Kirchen in einem Flyer bereits beworben. Doch nun wird der Termin am 21. März wegen der aktuellen Situation bezüglich des Coronavirus ausfallen, wie Pfarrer Andreas Specker mitteilte. „Auch alle anderen Veranstaltungen der Pfarreiengemeinschaft, außer Gottesdiensten, bleiben für die nächste Zeit abgesagt.“

Die vorgesehenen meditativen Abende am Freitag in Au fänden jedoch statt, voraussichtlich auch das Bibelteilen im Benefiziatenhaus, so Specker weiter. Für den Glaubenstag hatten die Gruppen der beiden Gemeinden ein umfangreiches Programm zusammengestellt, ein überdimensionales Rauchfass sollte unter anderem auf dem Platz vor der Kirche auf die Veranstaltung aufmerksam machen.

Ebenfalls abgesagt ist die geplante Mitgliederversammlung und Ökumene-Preisverleihung der Unità Dei Cristiani. Diese sollte am 28. März in Dietenheim stattfinden. Das Präsidium hat die Feier, an der rund 130 Mitwirkende inklusive Stadtkapelle und Bürgerwehr sowie weitere 130 angemeldeten Gäste hätten teilnehmen sollen, auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm hat ebenfalls auf das Coronavirus reagiert: Alle Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule fallen ab sofort bis zum 20. April aus. Das gilt auch für die Kabarettabende mit den Untertoenern, die am 13. und 14. März hätten stattfinden sollen. Telefonisch ist die Volkshochschule ebenfalls schwer zu erreichen: „Wir sind an allen Kanälen um Information und Aufklärung bemüht“, heißt es dort.

Am Freitag versuchten die Mitarbeiterinnen, alle Teilnehmer und Dozenten zu verständigen. Wie mit einer Fortsetzung der Kurse beziehungsweise Ersatzterminen verfahren werde, sei derzeit noch nicht bekannt. Dies werde im Laufe der nächsten Tage besprochen. Die Vhs will darüber per E-Mail und auf ihrer Internetseite informieren.

In dringenden Fällen ist die Volkshochschule unter info@vhs-neu-ulm.de per E-Mail zu erreichen. (rjk)

