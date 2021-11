Kirchhaslach/Babenhausen

Das Imkern ist für diesen Kirchhaslacher wie eine Meditation

Plus Ernst Fischer aus Kirchhaslach hat mehrere Bienenvölker und will auch andere für die Imkerei begeistern. Was ihn an den Tieren begeistert.

Von Claudia Bader

Ernst Fischer ist kein Mann der vielen Worte. Von seiner jahrzehntelangen Tätigkeit beim Roten Kreuz ist er es gewohnt, ruhig und besonnen zu handeln. Spricht man ihn aber auf seine Leidenschaft an, die Imkerei, dann leuchten seine Augen. Mit Begeisterung und Fachwissen gibt er einen Einblick in die Welt der Honigbienen. Vor mehr als 25 Jahren hat er begonnen, sich mit diesen faszinierenden Insekten zu beschäftigen. Von 2005 an bis in diesem Jahr engagierte er sich ununterbrochen im Vorstand des Imkervereins Babenhausen, etwa neun Jahre davon als Vorsitzender, und hat dessen Entwicklung maßgeblich geprägt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

